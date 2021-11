Covaxin: Comment le vaccin Covid-19 fabriqué en Inde a réussi à obtenir l’approbation de l’OMS et ce que cela signifie

La licence d’utilisation d’urgence de l’OMS remet la balle dans le camp de Bharat Biotech. (Déposer)

La licence d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Covaxin de Bharat Biotech a récemment mis fin à des mois de suspense sur le sort du voyage tumultueux du vaccin qui a commencé depuis sa phase de développement l’année dernière. L’Inde a approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence en janvier. Mais en l’absence d’une licence d’utilisation d’urgence de l’OMS, de nombreux pays ont refusé de la considérer comme valide.

La licence d’utilisation d’urgence, la première d’un vaccin développé en Inde, reconnaît les références de recherche de la société basée à Hyderabad. Il ouvre également la voie à la distribution mondiale du vaccin et améliore les chances du vaccin de la société pour les enfants, qui sera évalué séparément.

Bharat Biotech

Bharat Biotech, basée à Hyderabad, faisait partie de deux sociétés indiennes – l’autre étant Zydus, basée à Ahmedabad – à commencer le développement d’un vaccin Covid-19 immédiatement après le début de la propagation de la pandémie en Inde. Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a sélectionné Bharat Biotech pour un partenariat visant à développer le vaccin. Le rôle de l’organisme de recherche gouvernemental se limitait principalement à fournir des échantillons de virus. La plupart des travaux de recherche, de développement et d’investissement ont été réalisés par l’entreprise.

Bharat Biotech est familier avec le développement et la fabrication de vaccins. Il disposait déjà de 15 autres vaccins contre diverses maladies au moment où il s’est aventuré dans le vaccin Covid-19. Il s’agit notamment du vaccin contre le rotavirus, développé après une décennie de recherche. Le vaccin contre la typhoïde de la société, basé sur une technologie innovante et commercialisé il y a trois ans, est le seul vaccin qui procure une immunité à long terme. Le vaccin contre la typhoïde est approuvé pour une utilisation mondiale par l’OMS.

La société a toutefois opté pour une technologie traditionnelle pour le vaccin Covid-19, utilisant un agent pathogène mort pour déclencher une réponse immunitaire. Ceci est considéré comme une approche plus sûre et avec moins de risques d’effets secondaires.

Controverse

Bharat Biotech a reçu le soutien de la communauté scientifique pour sa démarche. Cependant, le vaccin a été attaqué pour deux mesures gouvernementales, ce qui a suscité le scepticisme. Le premier était la révélation que le directeur général de l’ICMR, Balram Bhargava, avait demandé aux hôpitaux où les essais avaient lieu d’accélérer les approbations liées aux essais cliniques, apparemment parce qu’il visait à lancer le vaccin pour le grand public d’ici le jour de l’indépendance 2020.

La direction de Bhargava signifiait que le vaccin pourrait être autorisé dans un mois et demi, alors qu’il faut des années pour obtenir l’approbation. La directive a donné l’impression que le gouvernement était prêt à pousser le vaccin sans essais complets d’innocuité.

Six mois plus tard, Covaxin a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence sans les résultats intermédiaires de l’essai de phase III. À cette époque, en janvier, les cas de Covid-19 étaient en baisse, la demande n’était pas immédiate et les résultats intermédiaires n’étaient qu’à quelques semaines. Encore une fois, cela a créé l’impression que le Centre faisait pression pour Covaxin avec des interventions indues.

Performance

Malgré les controverses, le vaccin a bien fonctionné lorsqu’il a été déployé. Son efficacité et son innocuité étaient comparables à celles des autres vaccins disponibles. Covaxin, avec Covishield – développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et produit par le Serum Institute of India pour le marché intérieur – a joué un rôle majeur dans la lutte du pays contre la pandémie.

La difficulté après l’autorisation et le déploiement de Covaxin était l’incapacité de Bharat Biotech à augmenter la production. Covaxin représente à peine 11% (environ 10 crore) des doses administrées en Inde jusqu’à présent.

Licence OMS

Covaxin avait besoin de la licence d’utilisation d’urgence de l’OMS non seulement pour les Indiens souhaitant voyager, mais également pour son déploiement dans d’autres pays. L’approbation de mercredi ouvre la voie à Covaxin pour être sur la plate-forme COVAX, utilisée pour fournir des vaccins Covid-19 aux pays à revenu faible et intermédiaire.

La reconnaissance stimule également l’utilisation de Covaxin parmi la population plus jeune de l’Inde. Le vaccin a récemment été approuvé pour une utilisation chez les enfants âgés de 2 à 18 ans en Inde après des essais réussis. Aucun autre vaccin n’a été approuvé pour les enfants de moins de cinq ans.

La licence d’utilisation d’urgence de l’OMS remet la balle dans le camp de Bharat Biotech. C’est maintenant au tour de l’entreprise d’augmenter sa production et de satisfaire la demande qui devrait fortement augmenter.

