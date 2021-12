Covaxin for Children : une étude indique une sécurité robuste et une immunogénicité chez des volontaires âgés de 2 à 18 ans

Bharat Biotech avait mené des études de phase II/III, ouvertes et multicentriques pour évaluer l’innocuité, la réactogénicité et l’immunogénicité de Covaxin chez des enfants et des adolescents en bonne santé âgés de 2 à 18 ans, selon un communiqué de presse du fabricant de vaccins.

Bharat Biotech International Limited (BBIL) a annoncé jeudi que BBV152 (Covaxin), son vaccin candidat COVID-19 inactivé à virion entier, s’est avéré sûr, bien toléré et immunogène chez les sujets pédiatriques dans l’étude de phase II/III.

Bharat Biotech avait mené des études de phase II/III, ouvertes et multicentriques pour évaluer l’innocuité, la réactogénicité et l’immunogénicité de Covaxin chez des enfants et des adolescents en bonne santé âgés de 2 à 18 ans, selon un communiqué de presse du fabricant de vaccins.

Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a déclaré : « Les données des essais cliniques de Covaxin sur la population pédiatrique sont très encourageantes. L’innocuité du vaccin est critique pour les enfants et nous sommes heureux de partager que Covaxin a maintenant des données prouvées pour l’innocuité et l’immunogénicité chez les enfants. Nous avons maintenant atteint notre objectif de développer un vaccin COVID-19 sûr et efficace pour les adultes et les enfants. » Les essais cliniques menés dans la population pédiatrique entre juin et septembre 2021 ont montré une sécurité, une réactogénicité et une immunogénicité solides. Les données ont été soumises à la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) en octobre 2021 et ont récemment reçu un accord d’urgence pour les enfants âgés de 12 à 18 ans de la part du DCGI.

Dans l’étude, aucun événement indésirable grave n’a été signalé. Au total, 374 sujets ont signalé des symptômes de gravité légère ou modérée, 78,6 % étant résolus en une journée. La douleur au site d’injection était l’événement indésirable le plus souvent signalé, selon le communiqué.

Pour l’essai, 976 sujets ont été dépistés pour le SRAS-CoV-2 par RT-PCR et tests ELISA (essai immunoenzymatique). Parmi ceux-ci, 525 participants éligibles ont été inscrits. Sur la base de l’âge, les participants ont été répartis en trois groupes de manière désescalade d’âge.

