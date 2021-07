Covaxin : le vaccin Covid-19 de Bharat Biotech s’avère efficace à 77,8%

Covaxin a également démontré une protection de 65,2 % contre la variante Delta. Il était efficace à 93,4% contre le Covid-19 symptomatique sévère tandis que la protection contre le Covid-19 asymptomatique était de 63,6%.

Le vaccin Covid-19 du fabricant de vaccins Bharat Biotech, Covaxin, a démontré une efficacité globale de 77,8% contre la maladie dans les plus grands essais cliniques Covid de phase III menés dans le pays.

Covaxin a également démontré une protection de 65,2 % contre la variante Delta. Il était efficace à 93,4% contre le Covid-19 symptomatique sévère tandis que la protection contre le Covid-19 asymptomatique était de 63,6%.

La société a annoncé samedi les données d’analyse de l’innocuité et de l’efficacité des essais cliniques de phase III de Covaxin. Covaxin a été développé par BB avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et l’Institut national de virologie (NIV), Pune. Covaxin a été bien toléré et le comité de surveillance de la sécurité des données n’a signalé aucun problème de sécurité lié au vaccin. Le taux global d’événements indésirables avec Covaxin était inférieur à celui observé dans d’autres vaccins Covid-19, moins de 0,5% des sujets ayant subi des événements indésirables graves. Bharat Biotech n’a jusqu’à présent pas demandé d’indemnisation pour Covaxin auprès du gouvernement.

Krishna Ella, CMD, Bharat Biotech, a déclaré qu’il s’agissait du plus grand essai clinique réalisé dans le monde en développement et qu’il était juste à côté des États-Unis et du Royaume-Uni avec 25 800 sujets, 26 sites et un lakh RTPCR utilisé sur des volontaires avec un personnel de 1 129. L’efficacité de 93% contre les maladies graves a entraîné une réduction des hospitalisations, et en cas de maladie asmyptomatique de Covid-19, elle a limité l’infection et la transmission, a déclaré Ella.

Balram Bhargava, secrétaire du département de la recherche en santé et directeur général de l’ICMR, a déclaré que Covaxin fonctionnait bien contre toutes les souches variantes du SRAS-CoV-2 (Delta, Kappa, Alpha, Beta, Zeta et Gamma). Bhargava a déclaré avoir livré un vaccin répondant aux normes internationales les plus élevées qui profiterait non seulement aux Indiens, mais protégerait également la communauté mondiale contre le virus mortel. La fabrication de ce vaccin entièrement sur le sol indien était une grande fierté pour chaque Indien, a déclaré Priya Abraham, directrice de NIV.

Suchitra Ella, codirectrice générale de Bharat Biotech, a souligné le fait qu’ils ont travaillé pendant la pandémie, les blocages, un nombre sans précédent de défis physiques, le stress et les opérations continues pour terminer les essais cliniques en un an. Bharat Biotech mène actuellement des essais cliniques supplémentaires pour établir l’innocuité et l’efficacité chez les enfants de 2 à 18 ans. Un essai clinique visant à déterminer l’innocuité et l’immunogénicité d’une dose de rappel est également en cours.

Covaxin a reçu des autorisations d’utilisation d’urgence dans 16 pays et est en discussion avec l’OMS pour obtenir une liste d’utilisation d’urgence.

BB s’attend à avoir la capacité de fabriquer un milliard de doses d’ici la fin de 2021. Le pays a jusqu’à présent administré 4,20 crores de doses de Covaxin.

