Covaxin ne contient pas de sérum de veau nouveau-né, selon Bharat Biotech

L’utilisation de sérum de veau nouveau-né a été documentée de manière transparente dans de nombreuses publications au cours des neuf derniers mois, a-t-il ajouté.

Bharat Biotech a déclaré mercredi que Covaxin ne contenait pas de sérum de veau nouveau-né et qu’il n’était pas un ingrédient utilisé dans la formulation finale du vaccin Covid-19. La société répondait aux publications sur les réseaux sociaux sur la composition de Covaxin, qui indiquaient qu’il contenait du sérum de veau nouveau-né.

« Le sérum de veau nouveau-né est utilisé dans la fabrication de vaccins viraux. Il est utilisé pour la croissance des cellules, mais il n’a été utilisé ni dans la croissance du virus du SRAS CoV2, ni dans la formulation finale. Covaxin est hautement purifié pour ne contenir que les composants viraux inactivés en éliminant toutes les autres impuretés. Le sérum bovin est largement utilisé dans la fabrication de vaccins dans le monde depuis plusieurs décennies », a déclaré la société.

La société a expliqué que différents types de sérum bovin et d’autres animaux étaient des ingrédients d’enrichissement standard utilisés dans le monde pour la croissance des cellules Vero. Les cellules Vero sont utilisées pour établir des lignées cellulaires qui aident à la production de vaccins. Cette technique est utilisée depuis des décennies dans les vaccins contre la polio, la rage et la grippe, a indiqué la société.

Les cellules vero, après la croissance, sont lavées plusieurs fois avec de l’eau et des produits chimiques pour les libérer du sérum de veau nouveau-né. Par la suite, ces cellules vero sont infectées par le coronavirus pour la croissance virale. Les cellules vero sont détruites au cours du processus de croissance virale. Le virus cultivé est également tué et purifié. Ce virus tué est ensuite utilisé pour fabriquer le vaccin final, et dans la formulation finale du vaccin, aucun sérum de veau n’est utilisé, a déclaré la société.

