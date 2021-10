Covaxin pour les enfants? La publication des données des essais créera la confiance dans les vaccins à usage pédiatrique

Avec très peu de candidats vaccins Covid-19 ayant reçu une forme d’approbation pour une utilisation pédiatrique à travers le monde, même ceux qui sont limités à un groupe de juridictions développées.

Un comité d’experts en la matière de la Central Drugs Standard Control Organization a recommandé l’octroi d’une approbation accélérée à Covaxin pour une utilisation chez les 2-18 ans. La recommandation est basée sur les données d’innocuité et d’efficacité soumises par Bharat Biotech à partir d’un essai portant sur 525 enfants dans trois groupes d’âge 2-6 ans, 6-12 ans et 12-18 ans. Bien que le Drugs Controlled General de l’Inde n’ait pas encore donné son approbation, il s’agit d’une première étape prometteuse.

Avec très peu de candidats vaccins Covid-19 ayant reçu une forme d’approbation pour une utilisation pédiatrique à travers le monde, même ceux qui sont limités à un groupe de juridictions développées. Mais, avec la menace toujours présente de variantes virulentes et infectieuses, de nombreux pays étudient des options de vaccins pour les enfants. En Israël, un pic de cas parmi les enfants après l’ouverture des écoles a conduit le gouvernement à approuver la vaccination des mineurs. À ce jour, 84 % des 16-19 ans du pays et 53,7 % des 12-15 ans ont été complètement vaccinés.

Les États-Unis ont accordé une autorisation d’utilisation d’urgence à Pfizer et Moderna pour les 12-15 ans et devraient le faire bientôt pour les groupes d’âge plus jeunes, dans un contexte d’augmentation du nombre de cas chez les enfants – selon les données du gouvernement, autant que 750 000 enfants ont été infectés au cours du dernier mois. Alors que la mortalité due au Covid-19 chez les enfants a été relativement beaucoup plus faible chez les enfants, les risques pour les enfants présentant des comorbidités restent élevés ; de plus, l’ombre du Covid long et les risques d’immunopathologies associées signalés à travers le monde chez les enfants de l’infection virale feraient un vaccin pour les jeunes un impératif.

Plus important encore, la nécessité de rouvrir les écoles étant un besoin mal ressenti dans toutes les zones géographiques, le risque de transmission pour la population adulte à partir d’enfants non vaccinés est trop important pour être ignoré. Les cas chez les enfants ont augmenté dans certaines régions de l’Inde, mais dans l’ensemble, ils ne représentent qu’une petite fraction du nombre total d’infections signalées. Cependant, la population des moins de 18 ans du pays est estimée à 30 % de la population et seulement 20 % seulement de la population a reçu une vaccination complète (deux doses) jusqu’à présent. Et avec la clameur croissante pour la réouverture des écoles – un élément non négociable si l’avenir de centaines de milliers d’enfants issus de ménages pauvres ne doit pas être mis en péril – il est difficile d’imaginer retarder trop longtemps les vaccins pédiatriques contre le Covid-19.

Alors que l’organisme de réglementation des médicaments réfléchit à l’approbation de Covaxin, Bharat Biotech doit garder à l’esprit que son cas est aidé par des données d’essai rendues publiques pour que des experts indépendants les examinent. Certes, garder les données pour les seuls yeux du régulateur est le privilège de l’entreprise et il n’y a aucune obligation de rendre les données publiques. Mais, une controverse évitable avait entaché l’approbation accélérée donnée au vaccin pour un usage adulte, alimentée par des données d’essai non publiées à l’époque.

En effet, pour susciter une large confiance dans l’utilisation pédiatrique des vaccins, non seulement Bharat Biotech, mais d’autres dans la lignée – Serum Institute, Pfizer, Zydus Cadilla – doivent envisager de publier les données des essais au grand jour, dans le cadre du processus formel d’examen par les pairs. Le gouvernement, pour sa part, doit soigneusement élaborer une stratégie de déploiement de tout vaccin à usage pédiatrique qu’il approuve ; cela pourrait peut-être commencer en mettant l’accent sur les enfants présentant des comorbidités.

