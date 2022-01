Covaxin sûr pour une dose de rappel contre Covid : Bharat Biotech

La vaccination de rappel BBV152 est sûre et peut être nécessaire pour assurer une immunité persistante afin de prévenir les infections par apparition.

Bharat Biotech a déclaré samedi que les essais ont indiqué que son vaccin Covaxin est sans danger pour une dose de rappel contre COVID-19. L’analyse a montré, six mois après une série de vaccinations à deux doses de Covaxin (BBV152), que l’immunité à médiation cellulaire et les anticorps neutralisants dirigés contre les souches homologues (D614G) et hétérologues (Alpha, Beta, Delta et Delta plus) persistaient au-dessus de la ligne de base, bien que la l’ampleur des réponses avait diminué, a indiqué la société.

En outre, les anticorps neutralisants contre les variantes homologues et hétérologues du SRAS-CoV-2 ont augmenté de 19 à 265 fois après une troisième vaccination, a-t-il ajouté. La vaccination de rappel BBV152 est sûre et peut être nécessaire pour assurer une immunité persistante afin de prévenir les infections par percée, a-t-il ajouté.

« Ces résultats d’essai fournissent une base solide vers notre objectif de fournir Covaxin comme dose de rappel. Notre objectif de développer un vaccin mondial contre le COVID-19 a été atteint avec Covaxin indiqué pour les adultes, les enfants, les doses primaires à deux doses et les doses de rappel. Cela permet l’utilisation du vaccin comme vaccin universel », a déclaré Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech. De plus, la réactogénicité après le vaccin et le placebo était minime et comparable, et aucun événement indésirable grave n’a été signalé, a déclaré la société en se référant aux résultats de l’essai.

« Sur la base de données émergentes, Bharat Biotech estime qu’une troisième dose peut être bénéfique pour maintenir les niveaux de protection les plus élevés », a-t-il ajouté. Bharat Biotech a noté que Covaxin est formulé de manière unique de telle sorte que le même dosage puisse être administré aux adultes et aux enfants.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.