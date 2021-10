Covid: 1 enfant sur 500 a perdu un parent ou un tuteur à cause d’une pandémie, selon une nouvelle étude – ‘Tragédie’ | Monde | Nouvelles

Un rapport collaboratif publié par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l’Imperial College de Londres, l’Université Harvard, l’Université d’Oxford et l’Université du Cap ont partagé des données inquiétantes concernant les enfants qui ont perdu un ou plusieurs soignants à cause de Covid. Partiellement financée par les National Institutes of Health (NIH) américains, l’étude a révélé qu’entre avril 2020 et fin juin 2021, plus de 140 000 enfants de moins de 18 ans ont perdu un parent ou un autre tuteur à cause de la pandémie.

Partageant ses conclusions, le NIH a écrit jeudi dernier dans Pediatrics que l’orphelinat est « une tragédie secondaire cachée et continue causée par la pandémie de COVID-19 ».

Au total, environ 1 enfant sur 500 a perdu un parent ou un grand-parent à cause du virus en Amérique.

Selon l’étude, 120 000 soignants principaux d’enfants basés aux États-Unis (en charge du logement, des besoins essentiels et des soins) sont décédés de Covid tandis que 22 000 autres soignants secondaires (qui fournissaient le logement mais pas les besoins les plus élémentaires) sont décédés après avoir contracté le virus.

Les chiffres sont pires en ce qui concerne les enfants BAME qui représentaient 65% de ceux qui ont perdu un soignant principal pendant la pandémie.

Un enfant noir sur 310, un enfant hispanique sur 412 et un enfant asiatique sur 612 ont été orphelins ou décédés.

Cependant, parmi les enfants blancs, un sur 753 a subi une perte liée au COVID-19.

« L’ampleur des jeunes touchés est un rappel qui donne à réfléchir de l’impact dévastateur des 18 derniers mois », a déclaré le Dr Alexandra Blenkinsop, chercheuse à l’Imperial College de Londres et co-chercheuse principale de l’étude.

«Ces résultats mettent vraiment en évidence les enfants qui ont été rendus les plus vulnérables par la pandémie, et vers lesquels des ressources supplémentaires devraient être dirigées.»

Les chercheurs d’une autre étude publiée plus tôt en 2021 ont estimé qu’en Angleterre et au Pays de Galles, 8 497 enfants étaient devenus orphelins pendant la pandémie, soit à cause de Covid, soit à cause de « décès excessifs ».

« Avec le bon soutien, les enfants apprendront à gérer leur deuil, mais ce n’est pas quelque chose qui disparaît en six mois, ou un an ou deux ans », a déclaré Tracey Boseley, responsable du développement national de Child Bereavement UK pour le secteur de l’éducation à The Guardian. .

« Il n’y a pas de limite de temps là-dessus. »