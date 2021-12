Covid : 114 millions de coups supplémentaires obtenus par les ministres alors que Sajid Javid s’engage à « pérenniser » le Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Cette décision devrait accélérer le programme de vaccination en cours dans le pays. En vertu des accords, le Royaume-Uni achètera 54 millions de doses supplémentaires à Pfizer/BioNTech et 60 millions de doses supplémentaires de Moderna.

Selon les responsables, les achats s’ajoutent aux 35 millions de doses supplémentaires de Pfizer/BioNTech commandées en août pour livraison au second semestre 2022.

En dehors de cela, le gouvernement s’attend également à recevoir 60 millions de doses de Novavas et 7,5 millions de doses de GSK/Sanofi en 2022.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les nouveaux accords « pérenniseraient » le programme de vaccination du Royaume-Uni et assureraient la protection « d’encore plus de personnes dans les années à venir ».

M. Javid a déclaré: «Ces nouveaux accords permettront de pérenniser l’effort de vaccination du grand britannique, qui a jusqu’à présent fourni plus de 115 millions de premier, deuxième et rappel à travers le Royaume-Uni, et garantira que nous pouvons protéger encore plus de personnes dans les années à venir.

« Il s’agit d’une mission nationale, et notre meilleure arme pour lutter contre ce virus et ses variantes est d’obtenir des coups de poing. Donc, lorsque vous êtes appelé en avant, obtenez le jab et soyez boosté. »

Des responsables du ministère de la Santé et des Affaires sociales ont déclaré que les nouveaux contrats comprenaient l’accès à des vaccins modifiés si nécessaire pour lutter contre Omicron et les futures variantes préoccupantes.

Le gouvernement a déclaré qu’il disposait de suffisamment de doses de Moderna et de Pfizer/BioNTech pour l’expansion actuelle du programme de rappel.

Mardi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que tous les adultes éligibles au Royaume-Uni se verraient administrer le rappel d’ici la fin janvier.

