Covid-19: 17 laboratoires supplémentaires pour surveiller désormais les variantes

Des variantes du virus se sont propagées à travers le pays et ont été responsables d’une transmission plus rapide et d’une virulence accrue de l’infection.

Le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a déclaré lundi que dix-sept laboratoires supplémentaires seraient ajoutés au réseau du consortium génomique indien SARS-CoV-2 (INSACOG) pour surveiller les variantes du virus Covid-19.

Vardhan, tout en annonçant cela lors de la 26e réunion du groupe des ministres (GoM), a informé que les 17 laboratoires allaient être ajoutés au réseau INSACOG pour augmenter le nombre d’échantillons examinés. Le réseau INSACOG est actuellement desservi par 10 laboratoires à travers l’Inde qui suivent les variantes émergentes et les mutants de la deuxième vague.

Sujeet K Singh, directeur du Centre national de contrôle des maladies (NCDC), a présenté un rapport sur les mutations du SRAS-CoV-2 et des variantes préoccupantes (VoC) signalées en Inde. Il y avait une prévalence de VoC comme le B.1.1.7 et le B.1.617 à travers l’Inde, a déclaré Singh. La variante britannique, B.1.1.7, a été trouvée prédominante dans les échantillons collectés au Pendjab et à Chandigarh entre février et mars 2021, a-t-il déclaré.

Au moins 5% des échantillons testés positifs doivent être séquencés pour permettre un meilleur suivi, mais l’Inde n’a pu séquencer qu’environ 1% des échantillons jusqu’à présent (soit un total de 18 053 ​​échantillons). Des variantes du virus se sont propagées à travers le pays et ont été responsables d’une transmission plus rapide et d’une virulence accrue de l’infection.

