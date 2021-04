Covid-19 2.0: la crise des migrants revient! Indian Railways intensifie ses services spéciaux

Les chemins de fer continueront de faire circuler des trains spéciaux selon la demande sur les itinéraires et feront tous les efforts pour que les passagers voyagent sans aucun inconvénient.

Compte tenu de la croissance rapide de la pandémie de coronavirus et de la crise des migrants, les chemins de fer ont intensifié les opérations de trains spéciaux, y compris les trains courrier / express, les trains de voyageurs et les trains de banlieue, pour la commodité des passagers.

À l’heure actuelle, les chemins de fer indiens diffusent 1 512 courrier / express et spéciaux des festivals, en moyenne par jour, en hausse par rapport aux 1 490 services de ce type la semaine dernière.

Alors que Delhi subit un verrouillage de six jours et que les travailleurs migrants font la queue pour rentrer dans leur ville natale, le transporteur national a annoncé trois autres trains spéciaux de Delhi à Bihar. Il s’agit de Delhi à Darbhanga, d’Anand Vihar à Sitamarhi et de New Delhi à Gaya.

Alors que 53 services de train spéciaux sont exploités à partir du chemin de fer du Nord (région de Delhi), 41 trains spéciaux sont en service depuis le chemin de fer central et 5 services de train spéciaux du chemin de fer occidental quotidiennement vers diverses destinations à travers le pays.

Des trains supplémentaires circulent déjà d’avril à mai 2021 en tant que trains spéciaux d’été, tandis que 981 trains de voyageurs sont également opérationnels. Au total, 5 387 trains de banlieue et 981 trains de voyageurs sont également opérationnels.

Les chemins de fer continueront de faire circuler des trains spéciaux selon la demande sur les itinéraires et feront tous les efforts pour que les passagers voyagent sans aucun inconvénient.

Pendant ce temps, une lettre de demande de transport d’oxygène médical liquide de Rourkela, Bokaro à Bhopal a été donnée par le gouvernement du Madhya Pradesh. Un deuxième train spécial oxygène transportant environ 7 à 8 camions-citernes vides à destination de Bokaro et retour démarrera le 21 avril au départ de Lucknow et d’autres seront prévus dans les prochains jours.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.