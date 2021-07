Covid-19 : 2 échantillons de variants Kappa tracés dans l’étude du génome de Lucknow ; voici ce que les experts ont à dire

in

Dans un développement significatif, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a révélé les résultats d’une étude de séquençage du génome menée à l’Université médicale King George de Lucknow. Sur les 109 échantillons analysés dans le cadre de l’étude de séquençage du génome, la variante Kappa s’est avérée présente dans deux échantillons tandis que les 107 autres échantillons étaient liés à la variante Delta, a rapporté l’Indian Express. Avec plusieurs variantes du coronavirus que l’on craint d’avoir un potentiel négatif, la découverte de la variante Kappa parmi les échantillons est significative.

Qu’est-ce que la variante Kappa ?

La variante Kappa n’est pas une variante nouvellement découverte du coronavirus et était auparavant connue sous un nom différent. Ce n’est que récemment que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a renommé la variante en variante Kappa. Selon un rapport d’Indian Express, les variantes Kappa et Delta sont comme des frères et sœurs ou des descendants communs du double mutant qui est dans le jargon scientifique connu sous le nom de B.1.617. Prenant connaissance de divers pays, dont l’Inde, qui s’opposent à l’utilisation du nom du pays pour distinguer une variante d’une autre, l’OMS a commencé à renommer les variantes du coronavirus et a identifié des variantes avec les lettres de l’alphabet grec comme Lambda, Delta, entre autres.

Initialement, le double mutant était appelé variante indienne, mais au moment où l’OMS a pu nommer la variante, elle avait déjà produit trois mutants descendants, à savoir B.1.617,1, B.1.617.2 et B.1.617.3. Parmi celles-ci, la variante B.1.617.1 s’appelait Kappa et la variante B.1.617.2 s’appelait Delta, qui est également devenue la variante dominante du coronavirus dans le pays à l’heure actuelle. Le troisième descendant du double mutant B.1.617.3 n’a reçu aucun nom de l’OMS car il ne s’est pas avéré dominant.

La variante Kappa est-elle dangereuse ?

Étant donné que la variante Kappa existe dans le pays depuis un certain temps, les experts ont déclaré que la variante Kappa n’est pas une menace émergente. Des responsables de l’UP ont déclaré à l’Indian Express que la variante avait également été trouvée auparavant dans des échantillons et qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle variante pouvant constituer une menace pour la population vulnérable. Le secrétaire en chef supplémentaire de l’État (Santé), Amit Mohan Prasad, aurait déclaré que les cas de variante Kappa avaient été découverts par intermittence depuis avril et qu’il n’y avait rien à craindre de la variante.

Le danger potentiel de la variante Kappa est minime également en raison du fait qu’en dépit d’être présent dans le pays depuis quelques mois, il n’a pas pu devenir une souche dominante du virus. D’autre part, un autre descendant du variant double mutant Delta est devenu dominant dans le pays. En raison de sa nature infectieuse, de nombreux experts de la santé ont également déclaré que le double mutant et sa variante descendante Delta pourraient avoir été l’une des principales causes de la deuxième vague féroce dans le pays.

