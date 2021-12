Covid-19: 25 cas Omicron détectés, tous avec des symptômes bénins, selon le gouvernement

Les responsables de la santé se réunissaient régulièrement pour surveiller Omicron en Inde et dans le monde, a déclaré Bhargava. Des restrictions au niveau du district devraient être mises en œuvre lorsque le taux de positivité des tests est supérieur à 5%, a déclaré Bhargava. Il existe 26 districts de ce type dans le pays.

Vingt-cinq cas de la variante Omicron de Covid-19 ont été détectés dans cinq États du pays, a annoncé vendredi le gouvernement.

« Vingt-cinq cas de la variante Omicron ont été signalés en Inde. Dix d’entre eux se trouvent au Maharashtra, neuf au Rajasthan, trois au Gujarat, deux au Karnataka et un à Delhi », a déclaré le secrétaire adjoint du ministère de la Santé de l’Union, Lav Agarwal, lors d’une conférence de presse. « Les cas Omicron détectés représentent moins de 0,04 % des cas de différentes variantes détectées. Tous les cas Omicron détectés présentent des symptômes bénins », a-t-il ajouté.

Le Dr Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), a déclaré que sur le plan clinique, la variante Omicron ne représentait pas encore un fardeau pour le système de santé du pays, mais la vigilance doit être maintenue.

Les responsables de la santé se réunissaient régulièrement pour surveiller Omicron en Inde et dans le monde, a déclaré Bhargava. Des restrictions au niveau du district devraient être mises en œuvre lorsque le taux de positivité des tests est supérieur à 5%, a déclaré Bhargava. Il existe 26 districts de ce type dans le pays.

Omicron a été détecté dans 59 pays avec 2 936 cas confirmés et 78 064 cas probables à travers le monde, selon les données du ministère de la Santé.

VK Paul, membre de la santé, NITI Aayog, a exprimé sa vive inquiétude face à la baisse de l’utilisation des masques dans le pays. « Nous sommes dans une zone dangereuse du point de vue de la capacité de protection et opérons désormais à un niveau de risque inacceptable », a averti Paul. « Les masques ne peuvent pas être supprimés et les masques étaient efficaces contre toutes les variantes », a-t-il ajouté. En ce qui concerne les injections de rappel, Paul a déclaré que le protocole de vaccination existant se poursuivrait et que l’objectif serait d’obtenir une vaccination complète pour l’ensemble de la population adulte avec les deux doses.

Des échantillons de la variante Omicron ont été envoyés à l’Institut national de virologie de Pune, qui testera l’efficacité de Covishield et de Covaxin sur la nouvelle variante.

Le pays a administré 132 crores de doses de vaccin Covid-19 et vacciné 86,2% des adultes avec la première dose du vaccin et 53,5% ont reçu les deux doses, a déclaré le gouvernement.

–Avec entrées PTI

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.