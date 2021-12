COVID-19 : 3 481 enfants orphelins pendant la pandémie pour obtenir des prestations dans le cadre de PM CARES for Children

Un parrainage de 2 000 Rs par enfant et par mois est disponible pour la garde d’enfants non institutionnelle et une allocation d’entretien de 2 160 Rs pour les enfants placés dans des institutions de garde d’enfants.

Sur les 6 098 demandes reçues dans le cadre du programme « PM CARES for Children », 3 481 enfants orphelins pendant la pandémie de COVID-19 ont été approuvés comme éligibles à ses prestations, a annoncé lundi le gouvernement.

Dans un communiqué, le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant a déclaré que, selon le portail PM CARES pour les enfants, le nombre total de demandes enregistrées au 24 décembre était de 6 098, dont 3 481 demandes ont été approuvées par les magistrats du district. Il a également déclaré que des comptes postaux avaient été ouverts pour 3 275 bénéficiaires dans le cadre du programme.

Dans le cadre de ce programme, un montant de parrainage de Rs 2 000 par enfant et par mois est disponible pour la garde d’enfants non institutionnelle et une allocation d’entretien de Rs 2 160 par enfant et par mois pour les enfants vivant dans des institutions de garde d’enfants.

Le ministère a également déclaré que 704 « Centres à guichet unique » ou « Centres Sakhi » ont été mis en place dans 34 États/UT. Les femmes touchées par la violence et ayant besoin d’assistance, d’assistance médicale et juridique, de conseils et de conseils psychosociaux sont aidées et, au 24 décembre, une assistance a été fournie à plus de 54 lakh femmes.

Pendant ce temps, une réunion du Comité habilité (CE) des agents a eu lieu au cours de laquelle l’état de mise en œuvre des projets/programmes approuvés antérieurement et financés par le fonds Nirbhaya a été examiné.

Le ministère a déclaré que la CE avait approuvé « en principe » 16 initiatives à entreprendre pour la sûreté et la sécurité des femmes sur divers aspects tels que la formation des responsables, des chauffeurs, la santé mentale, l’éclairage des points noirs, l’indemnisation rapide des victimes, l’assistance de la police stand, secours et abris aux filles mineures, entre autres.

«En outre, au cours de l’exercice 2021-2022 en cours, deux propositions d’une valeur de 114,89 crores de roupies ont été approuvées pour l’ouverture de centres à guichet unique (OSC) en Inde. et les filles mineures qui tombent enceintes, entre autres, a ajouté le ministère.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.