Covid-19: 38% des échantillons analysés dans les laboratoires de Delhi la semaine dernière ont détecté une variante Omicron, selon les données

Le responsable a également affirmé que la nouvelle variante s’était « propagée dans la communauté », même s’il n’a divulgué aucun autre détail.

Environ 38% du total des échantillons analysés dans divers laboratoires de séquençage du génome à Delhi au cours de la dernière semaine ont été détectés avec la variante Omicron de Covid, selon des documents officiels, car les cas de la nouvelle variante ont connu un pic record au cours de cette période en la capitale nationale.

Les documents partagés par des sources officielles ont également montré que sur les 468 échantillons analysés du 21 au 28 décembre, la variante Delta du coronavirus a été détectée dans 31% de ces échantillons, et le reste constituait d’autres variantes.

Ces échantillons ont été analysés dans les laboratoires du NCDC, de l’ILBS et de l’hôpital LNJP, ont indiqué les sources.

Un haut responsable de l’administration du district du Sud-Est a déclaré que sur 14 cas Omicron, sept n’avaient aucun antécédent de voyage.

Un médecin senior ici, sous couvert d’anonymat, a également affirmé que la variante Omicron de Covid a « commencé à se propager dans la communauté » car ses porteurs sont pour la plupart asymptomatiques, et donc ils ne se rendent pas compte qu’ils ont été infectés. La personne entrant en contact n’est pas non plus avertie en l’absence de symptômes, qui à leur tour le transmettent aux membres de la famille et aux connaissances, a ajouté le médecin.

L’Inde a enregistré jusqu’à présent 781 cas de la variante Omicron du coronavirus dans 21 États et territoires de l’Union, dont 241 personnes se sont rétablies ou ont migré, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour ce matin.

Delhi a enregistré le nombre maximum de 238 cas, suivi du Maharashtra à 167, du Gujarat 73, du Kerala 65 et du Telangana 62.

Les cas d’Omicron ont signalé un bond significatif au cours de la dernière semaine, et compte tenu de cela, les autorités de Delhi ont décidé le 22 décembre de faire effectuer le séquençage du génome de tous les échantillons de cas quotidiens de COVID-19 pour déterminer si la nouvelle variante s’est propagée dans la communauté.

À l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires (ILBS), 125 échantillons ont été analysés entre le 21 et le 28 décembre, et plus de 53% ont été détectés avec la variante Omicron et environ 56% avec la variante Delta, ont indiqué les sources.

Des sources à l’ILBS avaient déclaré le 20 décembre qu’il avait la capacité de traiter environ 1 000 échantillons par semaine.

Mercredi, la capitale nationale a enregistré 923 nouveaux cas de Covid, alors que le taux de positivité a de nouveau franchi la barre des 1% (1,29%).

Mardi, la ville avait enregistré un décès dû à une infection à coronavirus et un pic massif d’une journée avec 496 nouveaux cas, le plus élevé depuis le 4 juin, alors que le taux de positivité était de 0,89%.

Au milieu d’un pic de cas de COVID-19 dans la ville, le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré mercredi que de nombreux voyageurs internationaux, qui ont été testés négatifs à l’aéroport, sont positifs après quelques jours et infectent les membres de leur famille pendant la période.

« Les cas ont augmenté en raison des vols internationaux. Même au cours de la vague précédente, les cas ont augmenté avec l’arrivée de vols », a déclaré le ministre aux journalistes.

Jain a déclaré que la variante Omicron du coronavirus est hautement transmissible et a laissé entendre qu’elle pourrait être la raison de la récente augmentation des infections.

Il a affirmé que Delhi est tout à fait prête à faire face à la situation du COVID-19.

