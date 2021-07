Covid-19 3e vague : le gouvernement de Jagan Reddy en Andhra met en place des hôpitaux pédiatriques pour enfants

in

Prenant connaissance des appréhensions des experts de la santé concernant la probable troisième vague de Covid ciblant les enfants, le gouvernement de l’État d’Andhra Pradesh a commencé à mettre en place des hôpitaux de super soins pédiatriques dans les grandes villes. Selon un rapport d’Indian Express, le gouvernement met en place de tels hôpitaux à Vijayawada, Tirupati et Visakhapatnam. L’action du gouvernement intervient dans le sillage des experts de la santé avertissant le monde de la probable troisième vague qui ciblera principalement les enfants. Les experts ont fait valoir que puisque les enfants n’ont pas été vaccinés, ils restent les plus vulnérables au virus qui a déjà subi plusieurs mutations pour se propager parmi la population humaine.

Un responsable a déclaré à l’Indian Express que CM Jagan Mohan Reddy avait déjà demandé aux responsables de formuler un plan d’action pour sauver les enfants de la troisième vague de coronavirus redoutée. Le responsable a également déclaré que l’infrastructure sanitaire était renforcée pour répondre aux besoins des jeunes enfants et que des méthodes de traitement pour les enfants étaient également en cours de préparation.

Afin d’éviter la pénurie d’oxygène rencontrée dans différentes parties du pays, le gouvernement de l’État a également pris des dispositions pour se procurer les bouteilles d’oxygène et les concentrateurs et les fournir aux centres de santé communautaires et aux établissements de santé primaires de l’État.

Le député CM A Krishna Srinivas a été cité comme disant que l’incitation de 30 pour cent offerte pour mettre en place une usine de génération d’oxygène dans les locaux des hôpitaux privés avait été utilisée par de nombreux hôpitaux. Le gouvernement de Jagan Mohan Reddy a également écrit au gouvernement central pour lui demander de rappeler les stocks de 30 lakh de doses de vaccin non utilisées avec les hôpitaux privés de l’État. Srinivas, qui détient également le ministère de la Santé, a déclaré que sur les 35 doses de vaccin lakh vendues aux hôpitaux privés, seules 4,63 lakh pouvaient être administrées jusqu’à présent. Le ministre a également déclaré que l’État avait un besoin urgent de vaccins, car il envisage maintenant de vacciner les enseignants et le personnel éducatif pour faciliter l’ouverture précoce des écoles.

