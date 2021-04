COVID-19: 4 373 nouveaux cas au Karnataka, 19 décès

Bengaluru Urban et Mysuru représentaient chacun six morts, Hassan 3, Mandya 2 et un chacun de Kalaburagi et Tumakuru.

Le Karnataka a enregistré 4 373 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès liés, portant le nombre total de cas à 10,10 lakh et le bilan à 12 610, a annoncé samedi le département de la Santé. La journée a également vu 1 959 patients obtenir leur congé après

récupération. Sur les 4 373 nouveaux cas signalés samedi, 3 002 cas provenaient uniquement de Bengaluru Urban.

Au total, 10,10,602 cas positifs au COVID-19 ont été confirmés dans l’État, ce qui comprend 12610 décès et

9,61,359 décharges, a indiqué le ministère de la Santé dans un bulletin. Sur 36 614 cas actifs, 36 287 patients sont stables

et en isolement dans des hôpitaux désignés, tandis que 327 sont dans des unités de soins intensifs. Bengaluru Urban et Mysuru représentaient chacun six morts, Hassan 3, Mandya 2 et un chacun de Kalaburagi et Tumakuru.

Bengaluru Urban était également en tête de la liste des districts où de nouveaux cas ont été signalés avec 3 002 infections, Bidar en comptait 172, Mysuru 171, Tumakuru 167, Kalaburagi 151, suivis par d’autres. Le district urbain de Bengaluru arrive en tête de la liste des cas positifs, avec un total de 4,44 244, suivi de Mysuru 56 264 et Ballari 39 913.

Parmi les décharges également, Bengaluru Urban était en tête avec 4.13.058, suivi de Mysuru 54.331 et Ballari 38.969. Un total de plus de 2 17 69 721 échantillons ont été testés à ce jour, dont 1 23 830 pour le seul samedi.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.