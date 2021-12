COVID-19 : 60 % de la population adulte entièrement vaccinée, selon le ministre de la Santé

« Accomplir plus de nouveaux exploits ! Félicitations Inde. Aidé par la participation du public et les efforts dévoués de nos agents de santé, plus de 60% de la population éligible est désormais entièrement vaccinée », a-t-il déclaré dans un tweet.

Plus de 60% de la population éligible est entièrement vaccinée contre le COVID-19, a déclaré jeudi le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya.

« Accomplir plus de nouveaux exploits ! Félicitations Inde. Aidé par la participation du public et les efforts dévoués de nos agents de santé, plus de 60% de la population éligible est désormais entièrement vaccinée », a-t-il déclaré dans un tweet.

En outre, environ 89 % des adultes indiens ont reçu la première dose, selon des responsables du ministère de la Santé. Avec l’administration de 70 17 671 doses de vaccin au cours des dernières 24 heures, les doses cumulées de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont dépassé 139,70 crore selon les rapports provisoires jusqu’à 7 heures du matin. Cet objectif a été atteint en 1 47 94 783 sessions.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.