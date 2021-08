Covid-19 : 86 pour cent des écoles apprécient les infrastructures numériques après la pandémie, selon une étude

in

L’étude de 1 000 écoles entre juin et juillet offre un aperçu unique du système scolaire indien à la suite des perturbations causées par la pandémie.

Lorsque l’épidémie de Covid-19 a pris une ampleur mondiale au début de 2020, l’éducation était l’une des premières causes de la pandémie. Les gouvernements ont été contraints de fermer les écoles, d’annuler les examens et de déplacer l’apprentissage en ligne. La situation reste la même maintenant mais certains changements, notamment ceux liés aux infrastructures, commencent à se manifester.

Selon une nouvelle étude de l’Indian School Finance Company (ISFC), 86 % des écoles souhaitent numériser leur écosystème, car l’infrastructure physique sur laquelle elles s’appuient reste interdite. L’étude de 1 000 écoles entre juin et juillet offre un aperçu unique du système scolaire indien à la suite des perturbations causées par la pandémie.

L’étude a révélé que l’apprentissage en ligne abordable avait doublé en moins d’un an depuis l’épidémie mondiale de pandémie. Soixante-dix pour cent des écoles proposent des cours en ligne sous une forme ou une autre, contre 40 pour cent en octobre 2020.

Presque tous les domaines de l’apprentissage en ligne ont connu une amélioration par rapport à une étude similaire portant sur 552 écoles de novembre à décembre 2020.

L’amélioration la plus significative a été l’efficacité de la perception des frais. Selon les derniers résultats de l’enquête, 70 pour cent des écoles collectent désormais plus de 70 pour cent des frais dans les centres semi-urbains et urbains, tandis que 35 pour cent des écoles dans les centres ruraux percevaient des frais. Cela marque une amélioration significative par rapport à l’enquête de novembre-décembre, qui avait révélé que 80 pour cent des écoles percevaient moins de 20 % des frais de scolarité.

Un autre point saillant de l’enquête est le financement des frais, qui a fait des pas de géant alors que la pandémie a obligé les parents et les écoles à resserrer les cordons de leur bourse. Selon l’enquête, au moins 80 pour cent des écoles étaient enthousiastes à l’idée de financer les frais de scolarité. Les deux tiers des 66% des écoles n’ont pas non plus recouru à des licenciements pendant la pandémie.

Cependant, malgré la pénétration de l’apprentissage en ligne, 50% des écoles interrogées souhaitaient rouvrir au deuxième trimestre de l’exercice malgré la menace imminente d’une éventuelle troisième vague. Telangana a déjà autorisé les cours physiques avec des protocoles de sécurité stricts en place. Sur le reste, 25% prévoient de rouvrir au troisième trimestre, tandis que les autres voient les cours physiques reprendre en 2022.

Le directeur général et PDG de l’IFSC, Sandeep Wirkhare, a déclaré que la dépendance des écoles à l’égard des infrastructures physiques en faisait l’un des segments les plus touchés par Covid-19. Cependant, il a également souligné le changement de paradigme avec les écoles adoptant des approches numériques et numérisant les infrastructures.

Wirkhare considère les cours en ligne nouvellement normaux comme un bon signe pour les étudiants des zones semi-urbaines et rurales, car la normalisation du contenu et les pratiques de surveillance offriraient des opportunités comparables à celles de leurs pairs urbains.

