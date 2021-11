Covid-19 : 96 pays reconnaissent les certificats de vaccination de l’Inde, selon le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya

L’Inde a franchi le cap des 100 crores d’administration de vaccins le 21 octobre. (Fichier)

Quatre-vingt-seize pays ont accepté l’acceptation mutuelle des certificats de vaccination, reflétant l’acceptation mondiale des vaccins et du processus de vaccination contre le Covid-19 en Inde, a déclaré aujourd’hui le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya.

La récente liste d’utilisation d’urgence du Covaxin de Bharat Biotech a porté à huit le nombre de vaccins approuvés. « Nous sommes heureux que deux d’entre eux soient des vaccins indiens – Covaxin et Covishield », a déclaré Asian News International citant le ministre de la Santé de l’Union.

Le vaccin, développé conjointement par le Conseil indien de la recherche médicale et Bharat Biotech, a rejoint la semaine dernière Covishield pour obtenir l’approbation d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) après un processus d’examen de plusieurs mois. Mandaviya a déclaré que 96 pays, dont la liste complète était disponible dans l’application CoWin, reconnaissaient les deux vaccins.

L’Inde, qui avait ciblé la vaccination de la population adulte éligible d’ici décembre, a administré jusqu’à présent 109 crores de doses, a déclaré Mandviya.

La semaine dernière, le Centre a lancé la campagne « Har Ghar Dastak » pour augmenter la couverture vaccinale après que le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les autorités à élargir le filet de vaccination de l’Inde d’ici la fin de l’année.

Modi a passé en revue la campagne de vaccination avec les responsables des districts à faible couverture et a souligné la nécessité d’adopter des moyens innovants pour augmenter le nombre. Il a également exhorté les autorités à solliciter l’aide des chefs religieux locaux pour lutter contre les rumeurs et faire connaître les vaccins.

S’adressant à Asian News International, Mandaviya a déclaré que les agents de santé faisaient du porte-à-porte dans le cadre de la campagne «Har Ghar Dastak» pour effectuer des vaccinations.

« Le gouvernement de l’Union continue d’être en communication avec le reste du monde afin que les bénéficiaires du plus grand programme de vaccination contre le Covid au monde soient acceptés et reconnus, facilitant ainsi les voyages à des fins éducatives, commerciales et touristiques », a déclaré Mandaviya dans un communiqué.

Le Royaume-Uni ajoutera Covaxin à sa liste de vaccins approuvés à partir du 22 novembre. Les États-Unis ont levé les restrictions de voyage pour permettre aux voyageurs de recevoir tous les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration et l’OMS à partir de lundi.

