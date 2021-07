COVID-19 a aggravé la pauvreté de la période, qui ne devrait pas exister, 10z virale

Avoir ses règles implique souvent de dépenser plus de 200 $ par an (selon) en boîtes de tampons, et ce ne sont que des tampons. Il existe d’autres options, comme dépenser 35 $ par paire de sous-vêtements Thinx ou dépenser environ 40 $ pour une Diva Cup, ou dépenser environ 10 $ pour des serviettes hygiéniques… comprenez-vous ce que je dis ? C’est cher et une dépense dont celles qui n’ont pas leurs règles n’ont pas à s’inquiéter. Pour certains, c’est un achat de rien. C’est juste la vie. Pour d’autres, c’est la décision entre manger ou avoir un tampon pour leur période du mois.

Une étude récente au Royaume-Uni montre qu’à l’heure actuelle, les jeunes filles souffrent de la pauvreté menstruelle, bien que le Royaume-Uni se soit engagé à fournir des produits menstruels gratuits dans les écoles et les collèges en Angleterre. Le problème, c’est qu’avec la pandémie, ça n’a pas aidé, et beaucoup de jeunes filles manquent l’école à cause de leurs règles.

Selon le HuffPost :

« Ce sont les conclusions de la dernière étude sur l’égalité des règles du fournisseur d’hygiène, PHS Group, qui met en évidence une augmentation du nombre de filles qui manquent d’apprentissage en raison de leurs règles – 35 % des adolescentes ont pris congé de l’école à cause de leurs règles en l’année dernière, une augmentation de 7 % depuis 2019. »

Il ne s’agit pas de sauter l’école à cause de l’inconfort et de la douleur qui accompagnent généralement les cycles menstruels. Au lieu de cela, la pandémie entraîne plus de difficultés à se procurer les produits nécessaires, ce qui conduit certains à bourrer leurs sous-vêtements de papier toilette afin de vaquer à leurs occupations.

Molly Fenton, une militante de 19 ans, a parlé au HuffPost UK du manque d’action pour fournir des produits de règles à ceux qui en ont besoin. « C’est très inquiétant de voir à quel point les gens au pouvoir faisaient peu de choses, surtout maintenant qu’il y a des produits disponibles », dit-elle. « Ces chiffres vont continuer à augmenter, car les gens ont plus que jamais du mal à avoir un revenu stable. »

Fenton a ensuite expliqué pourquoi elle croyait que la pauvreté menstruelle était toujours stigmatisée. « Les gens ressentent beaucoup de culpabilité à ce sujet comme si c’était de leur propre faute. Ils le voient comme quelque chose qui les retient. Cela n’affecte pas seulement des choses comme le manque d’éducation, mais aussi la société. Cela affecte tous les aspects de la vie.

Cela montre un problème non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. Maintes et maintes fois, c’est à ceux qui ont des règles pour y faire face et payer le prix que les entreprises jugent correct pour simplement vivre leur vie. C’est à nous de décider, et si nous ne pouvons pas nous le permettre, tant pis. En fait, dans certains États, il existe encore des taxes sur les tampons, nous sommes donc taxés uniquement pour acheter les produits d’époque dont nous avons besoin pour fonctionner dans la vie.

Encore et encore, nous mettons ce prix sur ceux qui ont des règles au lieu de trouver un moyen de le rendre abordable pour tous (ou mieux encore, GRATUIT). D’ici là, je suis heureux que l’on parle de la pauvreté menstruelle, car peut-être qu’il y aura un réel progrès pour offrir des produits menstruels gratuits aux gens du monde entier.

