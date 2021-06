Covid-19 a contraint les consommateurs à reporter l’achat de pierres précieuses et de bijoux: Pawan Gupta, fondateur de PP Jewelers

“Un déploiement plus rapide de bijoux minimaux a également été expérimenté pendant ces périodes via en ligne.”

L’Inde possède une industrie de la bijouterie importante et robuste. Cependant, s’il est un sous-secteur qui est resté flexible pendant une longue période, c’est bien celui du diamant et des pierres précieuses. Le gouvernement indien a désigné l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie comme zone cible pour la promotion des exportations en fonction de son potentiel de croissance future et d’ajout de valeur. Le gouvernement a récemment mis en œuvre un certain nombre d’initiatives pour encourager l’investissement et la technologie de pointe. Avec une vaste gamme de marques et d’offres, cette entreprise a toujours maintenu une attitude favorable. Les clients ont toujours montré une nette inclination pour les bijoux. Cette industrie a son propre charme. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Pawan Gupta, fondateur de PP Jewelers a parlé du changement de comportement des consommateurs en raison de la pandémie de Covid-19, des achats en ligne de pierres précieuses et de bijoux, etc. Extraits :

De quelles manières l’ère pré et post-covid a-t-elle impacté le comportement des consommateurs ?

Le comportement des consommateurs a définitivement changé. En comparant les deux époques, le pouvoir d’achat a incontestablement été influencé avec ce Covid-19. En raison du ralentissement de l’économie dans son ensemble avec des bénéfices moindres et des revenus réduits, les clients ne font pas beaucoup d’achats importants. Avec le changement / report des grandes célébrations telles que les mariages qui sont généralement les moments les plus rentables de notre industrie, les consommateurs ont également temporairement déplacé / reporté leur intérêt pour l’achat de bijoux actuellement.

Quel est l’ordre du jour que vous avez en tête lorsque vous approchez les clients, et quels moyens adoptez-vous pour les convaincre ?

L’ordre du jour est d’établir la confiance tout en approchant les clients. Pour établir n’importe quelle marque et la faire perdurer au fil des générations, la confiance devient inévitable. En veillant à fournir une qualité supérieure, un savoir-faire et une variété pour tous les goûts, ce n’est qu’alors que le client revient pour plus d’achats et devient votre patron. Convaincre n’entre pas dans l’image avec des relations à long terme de fournir le meilleur produit à des prix compétitifs.

Les clients ont-ils pris l’habitude de faire des achats en ligne ?

En effet. Au milieu de la pandémie, nous avons vu beaucoup de monde passer par les entrées en ligne. Les clients ont manifesté une réaction étonnante face à l’événement prometteur d’Akshaya Tritiya. Ils croient qu’il ne faut pas laisser passer une possibilité plus brillante de faire d’un événement de bon augure un bon événement. Même les clients ont investi plus de temps à l’intérieur depuis le verrouillage et ont fait défiler Internet pour faire des achats. Nous nous engageons également avec les clients via des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram où une grande partie du TG est active ces jours-ci. Donc, beaucoup de traction et de requêtes volontaires découlent également de là.

Quelles sont les préférences des clients lors de leurs achats en ligne ?

Les clients privilégient généralement les pièces d’or ou les biscuits plutôt que les bijoux lors de leurs achats en ligne. Depuis, il est plus facile d’en acheter un sans trop de réflexion et peut également être converti en espèces liquides. Cependant, un déploiement plus rapide de bijoux minimaux a également été expérimenté pendant ces périodes via en ligne.

Pawan Gupta, joailliers PP

Comment est le graphique des affaires de l’année écoulée, avec l’apparition de Covid ?

Le business graph a connu beaucoup de hauts et de bas depuis le début du covid. Verrouillages, suivis d’un accès limité avec restrictions ou transition en ligne, puis de nouveau verrouillage complet. Inutile de dire que cette année a été très mouvementée et très créative pour le graphique également.

Comment pensez-vous que la fréquentation a été affectée en raison du confinement actuel ?

La fréquentation a incontestablement été influencée en raison des circonstances actuelles. La peur de la propagation rapide du virus et de sa contagion dans des situations où la disponibilité des installations médicales est grave, a naturellement limité le mouvement dans une large mesure. Indépendamment de toutes les assurances que nous garantissons par rapport aux mesures de sécurité prises, de nombreuses personnes évitent de sortir pour des raisons de sécurité, sauf si cela est absolument essentiel. Surtout en période de verrouillage, conformément aux lois imposées par le gouvernement, nous sommes actuellement confrontés à des fermetures, il n’est donc pas question de fréquentation dans les points de vente hors ligne. Bien que la plate-forme en ligne soit opérationnelle, les clients aiment généralement faire l’expérience du produit avec une pratique tactile avant de prendre une décision pour les achats importants.

Au milieu des situations qui prévalent, êtes-vous en mesure de planifier clairement l’avenir prévisible ? Si oui, le covid est-il un facteur d’influence ?

En raison de l’imprévisibilité de l’avenir, nous ne pouvons pas dire que nous avons un PoA exact en place, mais oui, le plan général pour l’avenir en période opérationnelle est de se conformer aux nouvelles normes normales et de se concentrer sur les ventes ainsi que d’offrir un expérience incomparable à nos clients. Certains d’entre eux sont ravis de revenir vers nous et d’explorer le monde des bijoux avec nous.

