COVID-19 à Delhi : comment le gouvernement de l’État se prépare à une éventuelle troisième vague

Le gouvernement de l’État s’efforce également d’augmenter la production d’oxygène médical. (Image représentative : .)

Coronavirus à Delhi : Alors que la menace de la troisième vague de coronavirus plane sur le pays, le gouvernement de Delhi a commencé à se préparer à une éventuelle augmentation des cas. Selon un rapport publié dans IE, 42 usines d’adsorption modulée en pression (PSA) ont été installées par le gouvernement de l’État dans les hôpitaux, et elles ont une capacité combinée de production d’oxygène médical à hauteur de 50,08 tonnes métriques. Le rapport cite des documents officiels indiquant que 13 de ces usines de PSA ont été installées dans sept hôpitaux publics d’État et six hôpitaux publics du Centre à l’aide du fonds PM Cares, tandis que les autres ont été construites dans le cadre de plusieurs initiatives de RSE.

En dehors de cela, 18 usines supplémentaires pourraient être installées dans les hôpitaux publics d’ici la fin du mois et trois autres d’ici le 15 octobre. En dehors de cela, en utilisant PM Cares, neuf usines supplémentaires seraient mises en service dans plusieurs hôpitaux d’État d’ici le 15 août. et quatre seraient installés dans des hôpitaux gérés par le Centre.

Les usines de PSA sont compactes et peuvent générer de l’oxygène médical dans les locaux de l’hôpital lui-même, et elles peuvent être utiles dans les situations d’urgence – comme celles que le pays a connues lors de la grave deuxième vague.

Le gouvernement de l’État s’efforce également d’augmenter la production d’oxygène médical, tout en augmentant la capacité de stockage et de transport de celui-ci. Les préparatifs sont effectués selon un scénario de l’IIT Delhi qui a déclaré que les cas à Delhi au cours de la troisième vague pourraient atteindre 36 900 par jour, dont 7 300 pourraient nécessiter une hospitalisation.

Dans ce cas, les usines de PSA ne seraient pas suffisantes pour prendre en charge les patients, c’est pourquoi le gouvernement de l’État devrait maintenir une capacité de stockage d’oxygène de 287 MT. En dehors de cela, la capacité de stockage de 51 grands hôpitaux de l’UT devrait également être augmentée séparément à 350 MT. Pour mettre cela en perspective, la capacité de stockage d’oxygène du gouvernement de Delhi lors de la deuxième vague n’était que de 20 MT.

