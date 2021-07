Covid-19 a laissé plus d’un million d’enfants sans parent, dont 1,1 lakh en Inde

in

L’étude a couvert 21 pays qui ont connu la mortalité la plus élevée au 30 avril 2021. (Image IE)

La pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans de nombreux ménages en les érodant de leur épargne de toute une vie à l’enlèvement d’un ou plusieurs membres de la famille. De nombreux enfants se sont retrouvés sans parents ou sans gardien. Selon une étude du Lancet, un million de personnes ont perdu un ou leurs deux parents à cause de la pandémie mortelle.

En Inde, l’un des pays les plus touchés au monde, le chiffre s’élève à 1,19 lakh. L’étude indique que 1,6 lakh a perdu un ou les deux parents et 1,19 lakh a perdu un fournisseur de soins principal comme un grand-parent ou des parents ayant la garde.

L’étude a été menée par des chercheurs appartenant à l’Organisation mondiale de la santé, à l’Imperical College de Londres, à l’Université d’Oxford et à l’équipe d’intervention du CDC Covid-19. Ils ont couvert 21 pays qui ont connu la mortalité la plus élevée au 30 avril 2021.

Chiffres mondiaux pour les enfants dont le principal dispensateur de soins

L’étude indique que 11,34 lakhs d’enfants ont perdu un soignant principal entre le 1er mars 2020, lorsque la pandémie a commencé à se propager dans le monde entier jusqu’au 30 avril 2021. Y compris les grands-parents co-résidents, le nombre d’enfants qui ont perdu un soignant est de 15,62 lakhs. Plus de 10,42 lakh ont perdu un ou les deux parents. L’étude montre en outre que les enfants ont perdu leur père jusqu’à cinq fois plus leur affaire.

Selon le Dr Susan Hillis, l’un des principaux auteurs, de l’équipe d’intervention Covid-19 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, un enfant s’est retrouvé sans soignant sur deux décès liés à Covid dans le monde.

Chiffres de l’Inde pour les enfants dont le principal dispensateur de soins

En Inde, le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie de Covid a été multiplié par 8,5. On estime que 43 139 personnes ont perdu leurs parents l’année dernière. Le taux de mortalité en avril, lorsque la deuxième vague a atteint son apogée, a en outre influencé les chiffres, selon un rapport d’IE.

L’Inde se classe troisième derrière le Mexique et le Brésil, qui ont vu le plus grand nombre d’enfants perdre un tuteur principal. Au Mexique, il est de 1,41 lakh et au Brésil, de 1,30 lakh. Aux États-Unis également, plus d’un lakh d’enfants ont perdu un soignant principal.

La voie à suivre

Selon le professeur Lucie Cluver de l’Université d’Oxford et de l’Université du Cap, l’un des auteurs de l’étude, la vaccination rapide des personnes qui s’occupent d’enfants devrait être la voie à suivre. Il a en outre ajouté qu’en 12 secondes, un enfant perd son tuteur à cause de Covid-19. Selon le Dr Seth Flaxman de l’Imperial College, l’un des auteurs principaux, les enfants doivent être identifiés et recevoir le soutien dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Selon Brinelle D ‘Souza, le professeur principal de l’Institut Tata des sciences sociales de Mumbai a mis l’accent sur un groupe de travail spécial chargé d’examiner la question, notamment les vulnérabilités auxquelles ces enfants peuvent être confrontés et une politique à cet égard.

