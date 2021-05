Covid-19 a prouvé que la mauvaise qualité de l’air intérieur nous rend malades. Nous pouvons arranger cela.

Si un serveur d’un restaurant vous apportait un verre d’eau trouble et puant, ce serait inacceptable. Mais pourtant, de nombreux serveurs – au moins avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19 – ont été contraints de respirer de l’air mal ventilé dans les restaurants et autres espaces intérieurs où les gens se rassemblaient.

Et encore aujourd’hui, «si quelqu’un demande à un restaurateur, quelle est la ventilation ici? ils les regarderont probablement étrangement », déclare Lidia Morawska, physicienne et spécialiste des aérosols à l’Université de technologie du Queensland en Australie, qui a conseillé l’Organisation mondiale de la santé sur la propagation des agents pathogènes aéroportés.

Dans le monde post-pandémique, Morawska veut que nous nous posions tous la question – «à quoi ressemble la ventilation ici?» – plus souvent. Et pas seulement des restaurateurs, mais des gérants des espaces intérieurs bondés que nous visitons. Nous devons nous attendre à respirer un air propre et exempt de virus, tout comme nous devrions nous attendre à avoir de l’eau propre dans un verre. Et ce n’est pas seulement aux individus d’exiger une meilleure qualité de l’air – les gouvernements et les associations d’ingénieurs doivent établir de nouvelles normes pour garantir un air pur pour tous.

La pandémie a montré clairement que nous pouvons être infectés par des virus respiratoires plus facilement dans des espaces mal ventilés, où le virus que les gens respirent par le nez et la bouche peuvent persister plus longtemps dans l’air. La ventilation fonctionne soit en remplaçant l’air vicié et potentiellement infectieux par un extérieur frais et propre, soit en faisant passer cet air vicié à travers un filtre.

Plus tôt dans la pandémie, Morawska a dirigé un groupe d’experts en qualité de l’air qui a demandé à l’OMS de reconnaître que le coronavirus peut se propager dans des aérosols sur de longues distances (au lieu de se produire simplement dans des situations de contact rapproché de 6 pieds ou moins). Finalement, l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis l’ont reconnu plus explicitement dans leurs directives scientifiques.

Mais lorsque la pandémie sera terminée, nous aurons toujours besoin d’une meilleure ventilation pour prévenir de futures épidémies de maladies respiratoires, notamment les coronavirus, mais aussi le rhume et la grippe.

La semaine dernière, Morawska et quelques dizaines d’autres experts en qualité de l’air ont publié une sorte de manifeste dans Science, appelant à «un changement de paradigme pour lutter contre les infections respiratoires intérieures».

«Les gouvernements ont promulgué pendant des décennies une grande quantité de lois et investi massivement dans la sécurité alimentaire, l’assainissement et l’eau potable à des fins de santé publique», écrivent Morawska et ses coauteurs. «En revanche, les agents pathogènes aéroportés et les infections respiratoires, qu’il s’agisse de la grippe saisonnière ou du Covid-19, sont abordés assez faiblement, voire pas du tout, en termes de réglementations, de normes, de conception et d’exploitation des bâtiments, en ce qui concerne l’air que nous respirons.»

Récemment, j’ai parlé avec Morawska de ce que le public doit savoir sur l’air intérieur et de la façon dont nous pouvons utiliser des moniteurs de dioxyde de carbone pour déterminer rapidement la qualité de la ventilation dans un espace. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Brian Resnick

Vous et vos co-auteurs écrivez qu’il doit y avoir un «changement de paradigme» dans notre façon de penser la ventilation dans la prévention des infections. Quel est le changement?

Lidia Morawska

Nous comparons le changement de pensée et d’action par rapport à l’eau propre. Il n’y avait pas d’eau propre [standard] avant le début d’un mouvement du XIXe siècle. Les gens ont admis que l’eau pouvait être contaminée ou qu’ils pouvaient avoir de l’eau potable malade.

Il y a donc eu un changement de paradigme. C’est le même raisonnement: nous n’avons pas à accepter de tomber malade à cause de [viruses that spread easily in poorly ventilated indoor air]. Nous devrions faire quelque chose à ce sujet.

Brian Resnick

Nous avons donc maintenant un système centralisé pour nettoyer l’eau et en éliminer les agents pathogènes: stations d’épuration, distribution. Pour l’air, il n’y a pas de système centralisé de distribution dans une communauté comme il y en a pour l’eau propre. Ce problème est-il beaucoup plus difficile que la qualité de l’eau?

Lidia Morawska

C’est plus difficile, mais ce n’est pas insoluble.

Avec de l’eau, le problème est que si l’eau a été contaminée, puis vous tombez malade rapidement après [drinking it], tout le quartier en ferait toute une histoire. Mais vous ne savez pas si l’air du bâtiment est contaminé ou non. Si vous attrapez un rhume ou une grippe trois ou quatre jours plus tard, vous ne savez pas si vous l’avez contracté dans le bâtiment.

Brian Resnick

Alors, comment pouvons-nous faire mieux pour nous assurer que l’air dans les espaces intérieurs n’est pas contaminé?

Lidia Morawska

Nous n’avons pas vraiment besoin de proposer de nouvelles technologies. Nous avons juste besoin de les utiliser. Le plus simple (mais peut-être trop simpliste) serait un affichage de la concentration de CO2. [Either via handheld CO2 monitors or CO2 monitors mounted in a public, visible space.]

Brian Resnick

Et la concentration de CO2 vous dirait qu’il y a beaucoup de gens qui respirent dans cette pièce et que ce qu’ils expirent n’est pas éliminé très rapidement?

Lidia Morawska

C’est exact.

Il existe des normes pour les concentrations de CO2, bien que dans de nombreux bâtiments personne ne vérifie. Mais si c’était mandaté [to display CO2 concentrations in an indoor space] les individus pourraient voir que la ventilation est mauvaise.

Brian Resnick

J’imagine qu’il faudrait beaucoup d’éducation à faire là-bas. Je n’ai pas une idée intuitive de ce qu’est une concentration élevée de CO2. Et cela peut être déroutant, car le CO2 est en quelques étapes retiré de ce que vous voulez vraiment savoir qui est: cet air est-il contaminé?

Lidia Morawska

Cette technologie est utilisée en Europe, en particulier en Allemagne depuis au moins 10 ans, voire plus, dans les écoles. Ce n’est pas seulement un compteur de CO2, il dispose également de ce système de feux de signalisation: vert, jaune et rouge. Les élèves et les enseignants n’ont pas à regarder ce qu’est la concentration, ils voient la couleur.

Brian Resnick

Et si vous voyiez du rouge, vous ouvririez une fenêtre ou quelque chose comme ça.

Lidia Morawska

Ouais, tu saurais qu’il y a un problème. Mais dans les endroits où il n’y a pas de fenêtres, soit vous partez, soit vous allez chez le responsable, le patron ou n’importe qui et dites “il y a quelque chose qui ne va pas ici.”

[Right now,] si quelqu’un demande à un restaurateur, “quelle est la ventilation ici?” ils les regarderont probablement étrangement. Cette question doit donc être posée à tous les niveaux et en particulier avec le gouvernement.

Brian Resnick

Si nous nous préoccupons de la qualité de l’air, nous aurions moins de jours de maladie?

Lidia Morawska

S’il y a une probabilité plus faible d’infections, il y aura moins d’infections. Il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas [work].

Brian Resnick

Au niveau le plus élémentaire, quelle devrait être la norme de ventilation dans les espaces intérieurs en matière de prévention des infections?

Lidia Morawska

La chose la plus importante est le but de la norme. Si vous lisez l’objectif des normes ASHRAE [The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, which writes standards for building ventilation systems], le but n’inclut pas la prévention des infections. Donc, le plus important est simplement d’inclure la prévention des infections dans l’objectif de la norme.

Il existe déjà des normes et des directives de ventilation, mais aucune d’entre elles ne prend en compte la transmission de l’infection. Il faut donc ajouter cela.

Brian Resnick

Un pays reconnaît-il actuellement cela dans ses normes de qualité de l’air intérieur?

Lidia Morawska

En travaillant avec un très grand groupe de collègues du monde entier, personne n’a jamais dit que «dans notre pays, les bâtiments sont conçus pour s’en occuper». Nous pouvons affirmer avec certitude que cela n’est pris en compte nulle part.

Brian Resnick

Alors, comment les normes changent-elles?

Lidia Morawska

Une façon est d’être normatif: dire que chaque espace nécessite autant [air] Échanges [exchanges meaning completely replacing the air in the room with fresh air], soit autant de litres par personne et par seconde. Et il y a déjà des recommandations ou des idées à ce sujet.

Mais il existe aussi des outils d’évaluation des risques qui prennent en compte les spécificités de l’environnement en termes de nombre de personnes et en termes d’activités qui y sont menées. Ceci est important, car lorsque nous sommes assis et que nous respirons tranquillement dans une bibliothèque, nous expirons beaucoup moins que si nous parlons ou chantons.

Il n’y aura pas de valeur spécifique pour un gymnase car les gymnases varient en termes de taille et de nombre de personnes.

Brian Resnick

Cela coûtera de l’argent pour mettre cela en œuvre.

Lidia Morawska

Cela coûtera de l’argent dans un investissement initial, mais comme nous essayons d’évaluer le coût, ce serait incomparablement petit par rapport au coût de l’infection.

Brian Resnick

Y aurait-il des inconvénients à ces normes plus élevées? Je comprends que si vous apportez plus d’air extérieur à un bâtiment pour le ventiler, vous devez utiliser plus d’énergie pour chauffer ou refroidir cet air. Est-il admis que l’augmentation de la ventilation et la résolution de ces problèmes pourraient également conduire à une plus grande consommation d’énergie?

Lidia Morawska

Si nous prenions juste l’air frais, l’air extérieur – qui doit être traité pour être refroidi ou réchauffé en fonction du climat. Cela augmentera considérablement la consommation d’énergie. Mais parfois, il existe des systèmes hybrides qui utilisent la ventilation naturelle et la ventilation mécanique.

le [already heated or cooled] l’air peut toujours être recyclé. Il doit être correctement filtré pour éliminer les contaminants [i.e. viruses] si efficacement, nous ramenons dans la pièce le même air, mais vous le nettoyez.

Brian Resnick

Serait-il dommage que nous n’utilisions pas la pandémie comme instigateur pour apporter certains de ces changements?

Lidia Morawska

Ce serait plus qu’une honte, je dirais que ce serait une tragédie. Nous ne savons pas combien de vies auraient pu être sauvées s’il y avait maintenant des systèmes de ventilation adéquats dans les bâtiments.