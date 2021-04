COVID-19: À Rs 600 par dose, les Indiens pourraient devoir payer le prix le plus élevé pour le vaccin Covishield

Le coût de Rs 600 (environ 8 $) par dose est plus élevé que le coût du vaccin AstraZeneca sur n’importe quel grand marché mondial.

Vaccination contre le coronavirus en Inde: Alors que l’Inde fait face à une deuxième vague dangereuse de coronavirus, la campagne de vaccination dans le pays devrait entrer dans la troisième phase à partir du mois prochain, lorsque toutes les personnes de plus de 18 ans seraient éligibles pour recevoir les vaccins. Cependant, le Serum Institute of India (SII), qui fabrique le Covishield d’Oxford-AstraZeneca, a fixé un taux de Rs 600 par dose pour les hôpitaux privés. Cela signifie que les personnes qui décident de se faire vacciner dans des hôpitaux privés pourraient devoir payer le prix le plus élevé pour ce vaccin dans le monde entier, selon un rapport publié par IE.

C’est le cas même si le PDG de SII, Adar Poonawalla, avait précédemment déclaré que l’entreprise de fabrication faisait des bénéfices même lorsque chaque dose était au prix de Rs 150. Le coût de Rs 600 (environ 8 $) par dose est plus élevé que le coût du vaccin AstraZeneca en tout grand marché mondial.

Non seulement dans les hôpitaux privés, mais les Indiens qui choisissent de se faire vacciner aux prix du gouvernement pourraient également finir par payer Rs 400 ou plus de 5,30 $ par dose si les États décidaient qu’ils ne seraient pas en mesure d’absorber le coût d’achat de produits frais. coups.

Ce coût de Rs 400, qui s’applique à la fois à l’État et au Centre pour les nouvelles commandes, est toujours plus élevé que le prix que les États-Unis, le Royaume-Uni et les gouvernements de l’UE paient directement à AstraZeneca pour se procurer des doses. C’est également plus que le prix que SII a convenu avec des pays comme l’Afrique du Sud, le Bangladesh et l’Arabie saoudite pour leur fournir des vaccins.

Au départ, le gouvernement de la NDA avait négocié avec SII un prix de 150 roupies plus la TPS pour chaque dose de Covishield, soit environ 2,02 dollars par dose, mais Poonawalla a précisé qu’il s’agissait d’un tarif subventionné et applicable uniquement pendant une durée limitée. Dans une interview à une chaîne de télévision, le PDG avait déclaré que tout en fournissant des doses à Rs 150, l’entreprise renonçait aux «super profits» dont elle avait besoin pour augmenter sa capacité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.