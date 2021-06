Covid-19 a secoué l’infrastructure sanitaire de l’Inde : des mains secourables du monde entier ont sauvé des vies

De nombreux pays se sont également manifestés pour aider l’Inde à sortir de la crise du COVID-19.

Les cas de COVID-19 ont commencé à augmenter dans le monde à partir de la mi-mars 2021 et ont atteint un niveau record jusqu’au 30 avril 2021. L’Inde a commencé à enregistrer plus de 4 lakh cas d’infection en une journée. L’impact maximal a été observé dans des métros comme le Maharashtra, Delhi, l’Uttar Pradesh, le Bihar et le Rajasthan. Alors que les cas d’infections à Corona ont augmenté régulièrement, la partie effrayante était la hausse des taux de mortalité qui ont considérablement augmenté, ce qui était supérieur au taux de mortalité de l’année précédente.

Toute l’épine dorsale de l’infrastructure sanitaire a été ébranlée par les incertitudes du COVID-19. La deuxième vague a provoqué l’effondrement de l’ensemble du système de santé, les besoins de base tels que les lits et l’oxygène n’étant pas disponibles pour les patients critiques. Alors que toute la nation luttait contre ces maladies mortelles avec les agents de santé constamment sur leurs gardes pour aider ceux qui souffrent et même sauver des vies, cela n’était tout simplement pas suffisant. iHelp a commencé à affluer de toutes les parties et sources où les gens ont commencé à sensibiliser les gens à faire des dons, les ONG et les entreprises ont versé plus de fonds et même le gouvernement a adopté de nouvelles stratégies pour admettre les personnes infectées par le virus mortel COVID-19.

Les gens ont commencé à utiliser les plateformes numériques pour ne pas se promouvoir, mais pour faire prendre conscience du manque d’infrastructures dans une région particulière ou pour collecter des fonds. Des célébrités du monde entier telles que Priyanka Chopra ont commencé à créer des fondations et ont utilisé leurs sources pour collecter des fonds du monde entier afin d’aider les Indiens. Les concentrateurs d’oxygène ont été mis à disposition bien à temps pour beaucoup au cours des dernières semaines, grâce à des célébrités comme Sonu Sood. Sonu a également apporté une énorme contribution en aidant la population migrante en Inde. Des informations importantes ont été diffusées via WahtsApp et Facebook ainsi que des plateformes telles qu’Instagram. Les gouvernements central et des États faisaient de leur mieux en introduisant de nouvelles stratégies de verrouillage et des campagnes de sensibilisation pour que les gens soient en sécurité.

En dehors de cela, Reliance Industries Ltd et Tata Group ont également apporté leur participation au pays pour sortir de cette crise. Reliance Industries Ltd a promis de fournir 100 tonnes d’oxygène au gouvernement du Maharashtra. Dans le même temps, le groupe Tata a décidé d’importer 24 conteneurs cryogéniques pour faire face à la pénurie d’oxygène dans le pays. De nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques du monde et les plus grands portails de commerce électronique comme Amazon ont également proposé un coup de main. La branche Private Equity du président de Blackstone Group Inc. Stephen Swarzman a fait un don de 5 millions de dollars au Fonds indien de secours contre le coronavirus.

De nombreux pays se sont également manifestés pour aider l’Inde à sortir de la crise du COVID-19. Des pays comme l’Australie, l’Allemagne, la France, l’Irlande, la Belgique, la Roumanie, le Portugal et la Suède se sont présentés pour aider l’Inde. La France a annoncé l’envoi d’usines de production d’oxygène, de ventilateurs et d’autres fournitures médicales pour aider l’Inde. La Roumanie a promis d’envoyer 80 concentrateurs d’oxygène, 75 bouteilles d’oxygène.

Ce n’est pas combien vous donnez mais c’est quand vous donnez qui compte. Le monde est un endroit meilleur lorsqu’il est vécu de manière cohérente en tant que bons partenaires qui échangeraient des ondes positives d’humanité.

(L’auteur est président de Narayan Seva Sansthan. NSS est une organisation à but non lucratif au service des personnes handicapées et défavorisées. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

