Covid-19 a temporairement interrompu le système éducatif ; Passez à l’apprentissage en ligne à distance ici pour rester : Swati Ganguly, Edufiq

Le secteur Edtech se développe à un rythme effréné. Il a innové et s’est répandu dans les villes indiennes de niveau 3 et 4. Cette tendance dans l’éducation en ligne était également présente avant la pandémie, mais le secteur de l’éducation était lent et réticent à bien des égards. Ils préféraient la méthode traditionnelle d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, le Covid-19 a tout changé et est devenu un instigateur pour apporter une transformation dans le domaine de l’éducation. Ainsi a émergé une nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre – l’éducation en ligne. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Swati Ganguly, co-fondateur d’Edufiq parlé de l’éducation en ligne, des outils EdTech émergents et plus encore. Extraits :

Comment l’évolution des outils EdTech a-t-elle permis le passage en douceur des classes hors ligne aux classes en ligne ?

L’éducation et la technologie, également connue sous le nom d’EduTech, ont eu un impact sur des millions de vies. Il existe depuis près de deux décennies maintenant, mais sa pertinence a prévalu pendant la pandémie au cours des derniers mois. Le processus d’enseignement en ligne est resté inchangé pendant des années. Il semble désormais évoluer avec l’aide des entreprises EdTech. Les gouvernements du centre et des États élaborent également des politiques éducatives qui favorisent l’application de nouvelles idées et de technologies innovantes dans le secteur de l’éducation. Aujourd’hui, de nombreuses écoles ont commencé à intégrer à leurs systèmes des technologies avancées telles que des tableaux intelligents, des applications d’apprentissage en ligne, des logiciels de gestion des programmes d’études et des manuels électroniques. En conséquence, les plateformes de communication et d’administration prennent de l’ampleur. Cette transformation est en outre soutenue par la forte baisse des tarifs des données Internet et des coûts des appareils de communication, grâce à laquelle chacun a désormais accès à une technologie éducative de pointe. Les salles de classe s’habituent à des techniques d’apprentissage adaptatives et basées sur le jeu que les élèves et les enseignants utilisent volontiers. Enfin, les outils d’apprentissage à distance proposés par EdTech ont considérablement augmenté les expériences d’apprentissage de millions d’étudiants et réduit le coût d’acquisition de nouvelles technologies dans les écoles.

Comme nous le savons, le gouvernement de Delhi a introduit l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de techniques basées sur le jeu pour l’évaluation continue des élèves dans le cadre de son nouveau conseil scolaire public. Pensez-vous que c’est la bonne décision d’introduire l’IA à un stade aussi précoce lorsqu’un enfant est juste à l’école

À la lumière des développements actuels tels que la reconnaissance de l’IA par le gouvernement et l’introduction de l’IA en tant que matière de compétence dans les écoles par le CBSE ont fourni de nombreuses occasions de donner aux enfants une longueur d’avance en les initiant au sujet (IA) de la manière la plus interactive. façons. Ces étudiants adoptent non seulement la forme d’éducation en ligne, mais adoptent également une nouvelle routine qui les empêche de pratiquer des activités de plein air pour des raisons de précaution. L’IA étant un nouveau sujet, nous voulons le rendre agréable, collaboratif et basé sur l’expérience avec la pédagogie unique d’Edufiq. Nous croyons vraiment que l’introduction de ce sujet emballé et présenté avec les bonnes méthodes d’enseignement peut générer beaucoup d’enthousiasme et de curiosité chez les enfants et leur donner quelque chose de nouveau à espérer.

Parlez-nous d’Edufiq ?

Edufiq est le résultat de nos efforts incessants pour développer avec soin un didacticiel spécialisé et engageant sur l’intelligence artificielle pour les classes 5 à 10. Edufiq utilise des techniques d’apprentissage basées sur le jeu et par l’expérience pour enseigner l’IA aux enfants de 8 à 16 ans. Notre didacticiel garantit que le processus d’apprentissage est passionnant et amusant pour les étudiants. Nos instructeurs qualifiés sont issus de milieux académiques hautement performants et nos méthodes d’enseignement incluent l’utilisation des meilleures théories d’apprentissage gamifié qui sont prises en charge par notre didacticiel et notre kit expérientiel. Nous avons développé un didacticiel adapté à l’âge pour assurer un environnement sans stress pour les enfants. Alors que notre approche d’apprentissage basée sur le jeu est axée sur les élèves de 5e, 6e et 7e; pour les élèves de 8e, 9e et 10e année, notre objectif est de fournir une expérience pratique grâce à des méthodes d’apprentissage basées sur l’expérience.

Swati Ganguly, co-fondateur, Edufiq

Où en est le secteur de l’éducation à l’ère du Covid ?

Le coronavirus a temporairement interrompu le système éducatif et a touché plus de 250 millions d’étudiants. Les fermetures de plus de 1,5 million d’écoles et d’autres espaces d’apprentissage ont été impactées. Même lorsque les écoles rouvriront, offrir un environnement sûr aux élèves restera une priorité pour la direction. Une pandémie à cette échelle est vouée à apporter une révolution, même dans les systèmes éducatifs. Dans une période sans précédent, le système éducatif d’aujourd’hui a besoin de politiques qui rendent l’apprentissage possible même en temps de crise. La technologie moderne, les appareils innovants et Internet ont permis aux écoles de dispenser une éducation aux élèves même pendant une pandémie. La technologie numérique permet la communication, la collaboration et l’apprentissage à distance, ce qui en fait un outil essentiel dans le scénario contemporain. Nous pouvons maintenant affirmer avec confiance que le passage à l’apprentissage en ligne à distance est là pour rester.

En regardant le scénario actuel où l’apprentissage virtuel est la seule option, pensez-vous que c’est le bon moment pour remodeler le système éducatif ?

Bien sûr! Notre système éducatif nécessite une mise à niveau. Lorsque les écoles et les collèges sont fermés en raison de la pandémie, l’apprentissage virtuel est la seule option permettant aux enfants de poursuivre leurs études. L’enseignant peut transmettre des connaissances et les étudiants peuvent également clarifier leurs doutes via des plateformes d’apprentissage en ligne.

Dans ce scénario modifié, où les enfants passent plus de temps devant l’écran, il est impératif que cet apprentissage du nouvel âge devienne une activité constructive, productive et pourtant amusante. Les enfants doivent apprendre à s’adapter à l’évolution des temps et à se préparer pour l’avenir avec l’aide de spécialistes de confiance.

Parlez-nous de votre équipe et de l’idée derrière Edufiq ?

L’idée derrière la création d’Edufiq est de fournir aux enfants un didacticiel d’IA innovant qui rend leur expérience d’apprentissage engageante et passionnante grâce à un apprentissage basé sur le jeu et une approche expérientielle.

Pour donner vie à cette idée, l’expert technique, Osborne Dsouza (co-fondateur et directeur) et, pédagogue vétéran, et moi nous sommes réunis pour créer Edufiq.

