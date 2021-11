COVID-19 a vu plus de suicides parmi les hommes d’affaires que parmi les agriculteurs: données du NCRB

L’année 2020 a vu une augmentation de 29% des suicides dans le monde des affaires, tandis que ces décès parmi les commerçants sont passés de 2 906 à 4 356, soit une augmentation de 49,9%. (Image représentative)

Alors que le pays chancelait sous la pandémie de COVID-19 et le verrouillage qui en a résulté en 2020, le monde des affaires a enregistré plus de suicides que les agriculteurs tandis que les décès de «commerçants» pour la même raison ont augmenté de 50%.

Selon les dernières données du National Crime Records Bureau (NCRB), jusqu’à 11 716 hommes d’affaires sont morts par suicide en 2020, contre 10 667 agriculteurs la même année. Sur ces plus de 11 000 décès, 4 356 étaient ceux des « commerçants » et 4 226 étaient ceux des « vendeurs », le reste étant comptabilisé dans la catégorie « autres entreprises ».

Ce sont les trois groupes dans lesquels le NCRB classe la communauté des affaires lors de l’enregistrement des suicides.

Par rapport à 2019, l’année 2020 a vu une augmentation de 29% des suicides dans le monde des affaires, tandis que ces décès parmi les commerçants sont passés de 2 906 à 4 356, soit une augmentation de 49,9%.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.