COVID-19 : Abandonnez votre hésitation à la vaccination, ne croyez pas aux rumeurs, déclare le Premier ministre Narendra Modi lors de « Mann Ki Baat »

Avertissant les gens que la menace de COVID-19 demeure, le Premier ministre Narendra Modi les a exhortés dimanche à renoncer à la vaccination et à se faire vacciner bientôt.

Dans son émission mensuelle Mann ki Baat, Modi a salué l’exploit de la plupart des doses de vaccination administrées en une seule journée le 21 juin au début de la nouvelle phase d’inoculation au cours de laquelle tous les adultes reçoivent des injections gratuites.

Cherchant à faire hésiter les gens à se faire vacciner, Modi s’est entretenu avec les habitants du village de Dulariya dans le district de Betul du Madhya Pradesh et leur a conseillé de se faire vacciner malgré leurs doutes quant à l’exercice.

Il a noté que lui et sa mère de près de 100 ans ont pris les deux doses du vaccin et ont demandé aux gens de ne pas croire aux rumeurs et de faire confiance à la science et aux scientifiques.

« La menace de COVID-19 demeure et nous devons nous concentrer sur la vaccination ainsi que suivre les protocoles COVID-19 », a-t-il déclaré.

À l’approche de la mousson, Modi a également insisté sur la conservation de l’eau.

Dans son émission, il a également rendu hommage et rappelé la contribution de la légende indienne du sprint Milkha Singh, décédée au début du mois.

Modi a salué la contribution de Singh aux sports indiens et a déclaré qu’il chérirait toujours ses interactions avec l’athlète.

Singh est décédé dans un hôpital de Chandigarh après une bataille d’un mois contre COVID-19. Il a également perdu sa femme Nirmal Kaur, ancienne capitaine nationale de volley-ball, de la même maladie.

Modi a également partagé les luttes et les triomphes des athlètes indiens liés aux Jeux olympiques et a déclaré que les gens ne doivent pas exercer de pression sur ces sportifs mais «encourager l’Inde».

« Chaque athlète qui va à Tokyo a travaillé dur. Ils y vont pour gagner les cœurs. Ce doit être notre effort pour soutenir notre équipe et ne pas mettre la pression sur l’équipe », a-t-il déclaré.

