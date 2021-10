COVID-19 accélère l’avenir numérique des CBDC et du Bitcoin en Asie

Visitez l’article original*

Un avenir alimenté par les actifs numériques est assuré alors que les gouvernements du monde entier se tournent vers la technologie pour le progrès économique.

Que vous pensiez ou non que l’inflation pourrait atteindre les niveaux de la Seconde Guerre mondiale, il est clair que l’économie mondiale après COVID-19 semble incertaine. Un gouffre se creuse entre les marchés développés et en développement, alimenté par des taux de vaccination inégaux et la croissance du produit intérieur brut. Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) devraient être un facteur clé qui accélérera l’économie mondiale adaptée à l’ère numérique, inaugurant une économie connectée numériquement comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

Malgré la lente augmentation de l’inflation, les économies déprimées comme les États-Unis accélèrent l’adoption de nouvelles politiques économiques telles que la théorie monétaire moderne (MMT), qui, en un mot, permet aux gouvernements d’imprimer de l’argent à volonté. Fondamentalement, les gouvernements les plus riches ne sont pas tenus de dépendre des impôts ou de l’emprunt lorsqu’il s’agit de dépenser, car ils peuvent imprimer de l’argent à la demande. L’ascension fulgurante du MMT, particulièrement préconisée par une économie ayant autant d’impact que les États-Unis, a des effets d’entraînement qui affectent non seulement les États-Unis mais aussi d’autres économies. En Asie, les gouvernements – en particulier dans les économies de taille moyenne et petite – prennent conscience du pouvoir et de l’influence potentiels des CBDC grâce à leur dernière compréhension du MMT.

Les CBDC tirent leur influence du bitcoin, et le bitcoin lui-même a transformé la perception du public sur l’argent et les investissements dans des actifs alternatifs. En fait, beaucoup le considèrent aujourd’hui comme une couverture contre l’inflation. Récemment, les sociétés de cryptographie sont de plus en plus surveillées, les mesures gouvernementales s’intensifient, l’intérêt du public pour la cryptographie ayant cédé la place aux gouvernements qui commencent à reconnaître la pluralité de la coexistence du bitcoin avec la monnaie fiduciaire.

En fait, COVID-19 a accéléré l’urgence de trouver un équilibre sur la façon dont cette coexistence pourrait ressembler. Les gouvernements cherchent des moyens d’employer une politique monétaire efficace qui leur donne plus de droits, avec moins de dépendance au dollar pour le commerce. Comme les CBDC détiennent une valeur de 1:1 par rapport à la monnaie fiduciaire, elles bénéficient non seulement des avantages de transactions plus rapides, mais également plus sécurisées grâce à l’utilisation de la technologie blockchain. Et pour le grand public, c’est le vecteur idéal pour booster la consommation, lutter contre le blanchiment d’argent, tout en permettant une politique de perception fiscale plus efficace. La Chine dirige ce développement avec son renminbi numérique (DCEP) et vise à améliorer l’inclusion financière et le contrôle des risques.

En Asie du Sud-Est, on assiste également à l’émergence d’un courant de pensée similaire parmi les gouvernements. Le Bakong du Cambodge, un système de paiement blockchain, est conçu comme sa propre CBDC dans le but d’aider les banquiers centraux à réduire le coût des envois de fonds internationaux. Et ce système de grand livre de technologies distribuées est un modèle qui, selon Sopnendu Mohanty, même le directeur des technologies financières de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), profitera également aux systèmes de paiement internationaux.

Disons-le ainsi : la politique monétaire de la plupart des pays riches est restée accommodante avec la poursuite de l’assouplissement quantitatif en toile de fond. Et les statistiques ont montré que la Réserve fédérale américaine a imprimé 2,3 billions de dollars en 2020 pour lutter contre le COVID-19. Certes, le stimulus était pour une noble cause ; cela maintiendrait les familles et les communautés à flot.

Cependant, la façon dont nous définissons le succès de ce programme n’est pas noir et blanc avec des effets imprévus. Selon un sondage du Pew Research Center, « environ un sur cinq (21 %) déclare qu’il économisera la majorité de l’argent et 14 % disent qu’il l’utilisera pour rembourser ses dettes. Les 10 % restants disent qu’ils l’utiliseront pour autre chose. Rincer à l’argent, l’argent de relance frappait Wall Street près de chez nous avec l’hyper enthousiasme d’acheter des actions comme GameStop et des altcoins comme Dogecoin. Cela a exposé le système financier déjà fragile et soulevé des questions valables sur l’efficacité des programmes d’aide du gouvernement, ainsi que son impact sur le MMT à long terme.

Sans oublier que la politique des États-Unis a déclenché un effet d’entraînement involontaire qui a eu des conséquences dramatiques pour les marchés asiatiques émergents, en particulier en Asie du Sud-Est. Avec le stimulus alimentant un renforcement de l’influence du dollar, les marchés émergents risquent d’affaiblir les devises par rapport au billet vert et de s’endetter davantage.

C’est dans des situations comme celles-ci qu’une CBDC peut entrer en jeu. Dans le cas d’aider les personnes dans le besoin avec précision, les mesures de relance basées sur les CBDC peuvent garantir que les dépenses de l’argent de la relance sont alignées sur son objectif initial, ce qui signifie que les familles et les communautés ont accès aux nécessités de base. Et les progrès de ces programmes peuvent être mesurés en temps réel. En bref, la CBDC peut devenir une option viable pour que le gouvernement subventionne une industrie ou une communauté avec plus de précision, de transparence et d’efficacité.

Avec un examen de plus en plus minutieux du monde, la perception que les États-Unis perdent leur responsabilité fiscale grandit selon le Council on Foreign Relations. Le Conseil fait valoir que « les investisseurs pourraient perdre confiance dans la capacité de Washington à redresser son navire fiscal et devenir réticents à financer les emprunts américains sans des taux d’intérêt beaucoup plus élevés ». Cette perception met en danger l’acceptation mondiale du dollar et, bien sûr, signifie que l’autosuffisance, en particulier dans le monde en développement, est plus importante que jamais.

Alors, comment le bitcoin en vient-il à jouer un rôle dans tout cela ? Dans une réalité alternative plus extrême, mais apparemment réaliste, compte tenu des résultats désastreux comme ce que nous avons vu au Venezuela lorsque son économie a connu une hyperinflation en mai 2019, le bitcoin a tendance à devenir l’outil de facto pour contrer le risque de crédit souverain. Et les gouvernements eux-mêmes le reconnaissent. Le gouvernement salvadorien a reconnu en 2021 le bitcoin comme monnaie légale. D’autres pays ont bien sûr adopté une stratégie plus centralisée en déployant leur propre CBDC. Mais quelle que soit la devise utilisée, les motivations sont les mêmes. Qu’il s’agisse de bitcoin ou d’une monnaie numérique soutenue par le gouvernement, les deux offrent une valeur considérable (bien que de différentes manières) à l’économie numérique, avec d’autres moyens à découvrir.

Alors que les signes d’une reprise économique font place à l’inflation, nous nous rapprochons de plus en plus du bord et pourrions basculer dans une crise financière mondiale. Et je ne suis pas le seul concerné. Satyajit Das de MarketWatch tire la conclusion poignante que « là où les contraintes d’approvisionnement sont atteintes, des dépenses excessives financées par le déficit entraîneraient une inflation, des taux plus élevés et une correction de la devise ». Donc, tout ce qu’il faut, c’est que la Réserve fédérale augmente le taux d’intérêt. D’ici là, les dominos en Asie – pas seulement aux États-Unis ou en Occident – vont inévitablement s’effondrer.

Il n’est donc pas surprenant que ces pays en développement soient les mieux placés pour mener la charge vers une nouvelle monnaie numérique et compenser le risque. Que la solution soit une CBDC nationale ou l’adoption de crypto-monnaies comme le bitcoin peut relever d’une décision régionale, mais ce dont je suis certain, c’est que l’économie numérique est inévitable. C’est juste une question de quand.

