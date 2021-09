Covid-19 : accumulation de virus dans les poumons liée à un taux de mortalité élevé, selon une nouvelle étude

in

L’étude a été menée par des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine et a été publiée dans Nature Microbiology. (Crédit photo : .)

L’accumulation de coronavirus dans les poumons pourrait avoir conduit à des taux de mortalité élevés pendant la pandémie, selon une nouvelle étude. Les résultats, cependant, contrastent avec les soupçons antérieurs selon lesquels des infections simultanées, y compris une pneumonie bactérienne ou une réaction excessive du système de défense immunitaire, jouaient un rôle majeur dans l’augmentation du risque de décès, a déclaré la NYU Grossman School of Medicine dans un communiqué.

L’étude a été menée par des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine et a été publiée dans Nature Microbiology.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont succombé à Covid-19 avaient, en moyenne, 10 fois le virus dans leurs voies respiratoires inférieures par rapport aux patients gravement malades qui ont survécu. Les enquêteurs, cependant, n’ont trouvé aucune preuve pour impliquer une infection bactérienne secondaire comme cause du décès. Les chercheurs ont averti que cela aurait pu être possible en raison du traitement antibiotique fréquent administré aux patients gravement malades.

Le Dr Imran Sulaiman, auteur principal de l’étude, a déclaré que leurs résultats suggèrent que l’incapacité du corps à faire face à l’immense nombre de virus dans les poumons était principalement responsable des décès causés par Covid-19 pendant la pandémie.

Les chercheurs avaient conçu l’étude pour clarifier le rôle joué par la charge virale, les infections secondaires et les populations de cellules immunitaires dans la mortalité de Covid-19. Le Dr Sulaiman a en outre déclaré que l’enquête avait fourni l’enquête la plus détaillée à ce jour sur l’environnement des voies respiratoires inférieures chez les patients infectés par le coronavirus.

Les chercheurs ont collecté des échantillons fongiques et bactériens des poumons de 589 femmes et hommes hospitalisés à NYU Langone. Tous ces patients avaient besoin d’une ventilation. L’étude a analysé la quantité de virus dans les voies respiratoires inférieures pour un sous-ensemble de 142 patients qui ont également eu besoin d’une bronchoscopie pour dégager les voies respiratoires.

L’étude a révélé que le défunt avait, en moyenne, une production inférieure de 50% d’un produit chimique immunitaire qui cible le virus par rapport aux patients qui ont survécu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.