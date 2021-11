Covid-19 : Ahmedabad ajoute deux nouvelles zones de micro-confinement, enregistre 28 nouveaux cas

Ahmedabad a testé 8 200 échantillons mardi. (Déposer)

La société municipale d’Ahmedabad a ajouté mercredi deux nouvelles zones de micro-confinement alors que la ville a signalé 28 nouveaux cas de Covid-19. Au cours de la journée, le Gujarat a signalé 54 cas, son plus grand nombre de cas quotidiens en près de quatre mois.

Ahmedabad, et le Gujarat dans son ensemble, ont augmenté les tests quotidiens. Cependant, Surat continue d’enregistrer les chiffres de test les plus élevés dans les 33 districts de l’État – à 11 000 mardi contre 9 873 dimanche. Ahmedabad a testé 8 200 échantillons mardi.

Au cours des cinq derniers jours, le Gujarat a connu plus d’ajouts de cas que le taux de sorties.

Les deux nouvelles zones de micro-confinement d’Ahmedabad sont huit ménages avec 18 membres dans l’appartement Karmanya d’Ambawadi et six ménages de 20 personnes sur trois étages de la citadelle des tulipes à Navrangpura.

Il y a une semaine, l’organe civique a déclaré la première zone de micro-confinement depuis la deuxième semaine de juin.

Le bulletin de santé de l’État n’a pas encore enregistré lundi un décès de Covid-19 qui a été déclaré par les responsables du district de Valsad. L’homme de 46 ans a été testé positif au virus le 19 octobre.

Dans l’ensemble, l’État compte actuellement 291 cas actifs. Parmi eux, 124 se trouvent dans le district d’Ahmedabad, les limites rurales signalant deux nouveaux cas mardi. Selon le bulletin sanitaire quotidien, les limites rurales n’avaient signalé aucun cas depuis le 5 juillet.

Mercredi, le ministre du Cabinet et porte-parole du gouvernement de l’État, Jitu Vaghnani, a déclaré que le département de la Santé formerait 75 équipes dans chaque district. Ces équipes couvriront quotidiennement 75 villages et immuniseront la population non ou partiellement vaccinée au cours des 15 prochains jours. L’initiative fait partie de la campagne Har Ghar Dastak du Centre pour mettre les vaccins à la disposition des personnes à domicile.

Le Gujarat a annoncé mardi qu’il avait complètement vacciné plus de trois crores de sa population éligible. Le gouvernement de l’État a identifié environ 65 lakh de personnes qui n’ont pas reçu la dose alors qu’elles étaient éligibles. Parmi ceux-ci, 55 lakh ont reçu la deuxième dose.

Le gouvernement a ajouté que les 10 lakh restants seraient administrés rapidement la deuxième dose.

