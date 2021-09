Covid-19 : Ahmedabad Corporation rend le vaccin obligatoire pour les bus urbains, les lieux touristiques, les bibliothèques, vérifiez les détails

Le précédent record avait été atteint par l’État le 31 août, lorsqu’il avait administré un total de 8,95 doses de lakh en une seule journée.

Dans une décision prise à l’encontre de la position officielle du gouvernement de l’État, les responsables de l’Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) ont annoncé que les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à accéder aux services publics. L’organisme civique a annoncé que les résidents ne pourront pas accéder aux services et équipements publics sans présenter leurs certificats de vaccination. L’annonce controversée intervient alors même que le secrétaire en chef supplémentaire de l’État à la Santé, Manoj Aggarwal, a réitéré dans un communiqué que les vaccins contre le coronavirus ne sont pas «légalement obligatoires», a rapporté l’Indian Express.

Dans une déclaration vidéo, le médecin hygiéniste d’AMC, Bhavin Solanki, aurait déclaré que les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à entrer dans les services de bus gérés par le corps civique, les sites touristiques tels que le lac Kankaria, le zoo de Kankaria, le bord de la rivière Sabarmati, les bibliothèques, les complexes sportifs , gymkhanas, piscines entre autres. Dans la même déclaration vidéo, le responsable a également déclaré que même ceux qui n’ont pas pris la deuxième dose du vaccin et qui y sont éligibles ne seront pas non plus autorisés à accéder aux services.

Jusqu’à présent, l’État a pu inoculer 5,58 crores de doses de vaccin, dont 1,62 crore de doses sont les deuxièmes doses. À l’occasion de l’anniversaire du Premier ministre Narendra Modi vendredi, l’État s’était fixé pour objectif d’administrer 35 doses de lakh, mais n’a pu atteindre qu’environ 60% de l’objectif en administrant environ 22,5 doses de lakh. De nombreuses villes ont pris des mesures spéciales pour augmenter l’empreinte vaccinale dans l’État vendredi, notamment en gérant des centres de vaccination bien après minuit à quelques endroits pour organiser des camps de vaccination dans des lieux publics comme les gares routières, les gares et les bureaux du Bharatiya Janata Party.

De la même manière, l’AMC avait également mené la campagne de vaccination dans la ville sur plus de 650 sites administrant des doses de 1,51 lakh dans la journée. L’organisme civique s’était fixé pour objectif d’administrer des doses de 2,75 lakh vendredi. Cependant, bien qu’il n’ait pas atteint son nombre cible, l’État a réussi à établir le meilleur bilan de vaccination jamais enregistré vendredi, vaccinant un record de 22,5 doses de lakh. Le précédent record avait été atteint par l’État le 31 août, lorsqu’il avait administré un total de 8,95 doses de lakh en une seule journée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.