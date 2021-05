Covid-19: Alors que la deuxième vague de coronavirus se propage dans les zones rurales, le Centre publie de nouvelles SOP pour gérer les cas dans ces zones

Pour les patients testés positifs et choisissant de rester à l’isolement à domicile, les autorités sanitaires devraient fournir un kit d’isolement à domicile.

Coronavirus en Inde rurale: Alors que le pays est aux prises avec une deuxième vague sévère d’infections à coronavirus, la maladie se propage désormais également dans les zones périurbaines, rurales et tribales. Gardant cela à l’esprit, le Centre a publié dimanche de nouvelles SOP pour contenir et gérer la propagation du virus dans ces zones. L’accent est resté sur la surveillance active, le dépistage et l’isolement dans ces zones. Le POS stipule qu’une surveillance active doit être effectuée dans chaque village pour les infections respiratoires aiguës sévères ou pour les maladies de type grippal. Cette surveillance doit être effectuée périodiquement par l’ASHA avec l’aide du comité villageois d’hygiène sanitaire et de nutrition, a déclaré le SOP. Il a également souligné que dans les cas suspects d’infections au COVID-19, les tests devraient être effectués soit en utilisant un antigène rapide, soit en renvoyant les échantillons aux laboratoires COVID-19 les plus proches.

Outre la formation des agents des établissements de santé locaux à la réalisation de tests antigéniques rapides, les kits de test devraient être mis à disposition dans tous les établissements de santé publics. De plus, le personnel devrait informer les patients qui se présentent pour les tests afin de s’isoler jusqu’à ce que les résultats des tests soient reçus. Parallèlement à cela, les personnes asymptomatiques mais qui sont dans la catégorie des expositions à haut risque au COVID-19 après avoir été à moins de six pieds d’un patient sans masque pendant plus de 15 minutes devraient également être guidées en ce qui concerne l’isolement et les tests.

Il a également déclaré que les personnes souffrant de cas bénins ou asymptomatiques de COVID-19 n’ont pas besoin d’être hospitalisées et restent isolées à leur domicile ou dans des centres d’isolement de soins COVID. Les SOP ont également appelé à la fourniture d’oxymètres de pouls et de thermomètres adéquats dans chaque village afin que les patients qui s’isolent à domicile puissent surveiller leur saturation en oxygène – un facteur clé qui a provoqué une grave crise dans les zones urbaines du pays en cette deuxième vague. Ce sont les faibles niveaux de saturation en oxygène des patients qui les obligent à suivre une oxygénothérapie qui a mis en évidence une crise d’oxygène à laquelle l’Inde est actuellement confrontée.

Aux patients testés positifs et choisissant de rester à l’isolement à domicile, les autorités sanitaires devraient fournir un kit d’isolement à domicile, indique le SOP, et ce kit comprendrait certains médicaments importants tels que le paracétamol, l’ivermectine, le sirop contre la toux ainsi que des la prescription des médecins, ainsi que les instructions sur la façon et le moment de les prendre et les coordonnées de la personne à contacter si l’état de santé se détériore.

De plus, en termes d’infrastructure sanitaire, un modèle à trois niveaux devrait être suivi dans ces domaines pour la gestion des cas. Cela comprend un centre de soins COVID (CCC) pour les cas légers ou asymptomatiques, un centre de santé COVID dédié (DCHC) pour les cas modérés et enfin, un hôpital COVID dédié (DCH) pour les cas graves.

