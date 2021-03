COVID-19: Alors que la situation s’aggrave, le Centre demande de vacciner les personnes de plus de 45 ans en deux semaines

L’Inde déploie sa troisième phase de campagne de vaccination où toutes les personnes âgées de plus de 45 ans seront vaccinées.

Alors que la deuxième vague de cas de coronavirus frappe de nombreux États du pays, le gouvernement central estime que la situation va de «mal en pis» et a donc exhorté tous les États à vacciner toutes les personnes de plus de 45 ans. Cependant, cela s’applique aux districts qui ont connu une augmentation du nombre de cas viraux. Dans ces zones, tous les États doivent atteindre une couverture vaccinale de 100% au cours des deux prochaines semaines.

Il est à noter qu’à partir de demain (1er avril), l’Inde déploie sa troisième phase de campagne de vaccination où toutes les personnes de plus de 45 ans seront vaccinées. Lors d’une réunion officielle avec les responsables du district et du gouvernement central samedi, il a été observé que 46 districts ont signalé 70% de l’ensemble des cas de COVID-19 au cours du dernier mois et 90% des décès liés à Covid ont été constatés dans le groupe d’âge ci-dessus. 45. Compte tenu de cela, la vaccination dans les deux prochaines semaines est envisagée par le gouvernement et le secrétaire de l’Union à la santé Rajesh Bhushan a communiqué la même chose à tous les États et UT, a indiqué un rapport de l’IE. En outre, Bhushan a souligné que si la complaisance est trouvée à ce stade et à n’importe quel niveau, il y aura des coûts élevés.

Certes, six États – le Pendjab, le Gujarat, le Maharashtra, le Madhya Pradesh, le Karnataka et le Tamil Nadu ont signalé une augmentation significative du nombre de cas quotidiens et sont désormais responsables de 78,56% des nouveaux cas. Selon le rapport, le Dr VK Paulhead, le groupe de travail Covid en Inde, a déclaré que la préoccupation était sérieuse pour ces États et montre que le virus est très actif. Il n’y a pas deux mois, les cas actifs étaient d’un lakh dans le pays et cela a été enregistré à 5,4 lakh actuellement. Il s’agit d’une multiplication par cinq du nombre de cas actifs. En fait, le nombre de décès liés au coronavirus augmente également.

Dans un tel scénario, l’accent est mis sur l’augmentation exponentielle des tests COVID-19. Les États ont également été instamment priés de veiller à ce que la proportion de tests RT-PCR par rapport aux tests rapides soit plus élevée. Paul a souligné que chaque État doit maintenant être plus vigilant lorsqu’il s’agit de freiner la propagation du virus. Bhushan, d’autre part, a demandé aux États de renforcer la participation du secteur privé à la campagne de vaccination pour une inoculation rapide. Il a également demandé aux États d’étudier et d’analyser les problèmes liés au système conduisant à des décès.

Pendant ce temps, le Maharashtra a le taux de positivité moyen maximal à 23,44%, suivi du Punjab à 8,82% et du Chhattisgarh à 8,24%. De même, le Madhya Pradesh a enregistré le taux de positivité moyen maximal à 7,82 pour cent la semaine dernière avec le Tamil Nadu à 2,50 pour cent.

