Covid-19: Alors que le Pendjab fait face à une pénurie de vaccins, l’État espère rejoindre l’installation de Covax; Vérifiez les détails

Vaccination contre le coronavirus au Pendjab: Le Punjab a déclaré qu’il faisait face à une pénurie de vaccins COVID-19 et que, pour obtenir des doses, il rejoindrait l’installation de Covax – une plate-forme dirigée par l’OMS qui vise à fournir un accès équitable aux fournitures de vaccins aux pays. Outre le Pendjab, de nombreux autres États ainsi que la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ont déclaré qu’ils allaient tenter d’importer des vaccins pour répondre à leurs besoins, selon un rapport publié dans The Indian Express. Cependant, actuellement, il semble qu’aucune des tentatives des États d’importer des doses ou de celle du Pendjab pour rejoindre Covax ne conduise à un résultat substantiel.

En fait, en ce qui concerne le Pendjab, il n’est pas encore clair si l’État est même éligible pour rejoindre l’installation Covax, puisque ce dernier n’a travaillé qu’avec les gouvernements nationaux jusqu’à présent.

Les États cherchent à importer des vaccins en raison de la pénurie de doses à laquelle le pays est actuellement confronté, ce qui ralentit la campagne de vaccination dans le pays. Pendant un certain temps en avril, l’Inde administrait environ 35 doses de lakh par jour, et maintenant, ce chiffre est tombé à environ 22 lakh par jour, alors même que la demande a considérablement augmenté, en particulier en raison de l’ouverture du lecteur vers le population adulte entière à partir du 1er mai. Le rapport a également cité des experts disant que le pays aurait besoin d’inoculer 1 million de personnes chaque jour pour vacciner l’ensemble de la population du pays d’ici la fin de 2021.

À l’heure actuelle, l’Inde utilise deux vaccins – Covishield, fabriqué par Serum Institute of India et Covaxin de Bharat Biotech, pour entreprendre la campagne de vaccination, tandis que plusieurs autres vaccins sont en préparation. Cela inclut également le Spoutnik V.

Maintenant, le gouvernement a déclaré qu’entre août et décembre, l’Inde recevrait 216 crores de vaccins, si les choses se déroulaient comme prévu. Dans ce cas, les doses devraient être suffisantes pour garantir que toute la population adulte du pays est vaccinée. Cependant, pour le moment, il semble que la pénurie de doses se poursuivrait.

Cependant, les États risquent d’être déçus en se déplaçant vers le marché international, car les doses y sont également indisponibles, alors même que 14 vaccins sont utilisés dans le monde. Certains pays avaient déjà réservé des millions de doses dès le début du processus, et actuellement, la plupart des producteurs de vaccins se démènent pour s’assurer qu’ils peuvent respecter cet engagement, ce qui signifie qu’aucun des 14 vaccins n’est disponible immédiatement.

Ce qui est encore pire pour le Pendjab, c’est que même s’il n’est pas clair s’il peut rejoindre Covax ou non, la plate-forme elle-même a du mal à se procurer des doses auprès des producteurs ainsi que des pays donateurs.

Dans une démonstration de l’inégalité qui prévaut, quelques pays riches, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays européens, avaient passé leurs commandes de vaccins auprès des producteurs, avant même que les vaccins aient reçu l’approbation pour une utilisation d’urgence. À eux seuls, les États-Unis ont déboursé 10 milliards de dollars pour verser des paiements anticipés à six producteurs et ses réservations représentaient plus de deux doses nécessaires pour chacun de ses citoyens. Même si ces fabricants devaient produire des vaccins à pleine capacité, il leur faudrait plusieurs mois pour remplir ces réservations. Cela laisserait les pays moins privilégiés lutter pour avoir accès aux doses dans les premiers stades. Covax a été créée pour combler cette lacune en achetant collectivement des vaccins et en les distribuant parmi ses pays membres qui ne pouvaient pas y avoir accès par eux-mêmes.

Selon le rapport, le secrétaire en chef du Pendjab, Vini Mahajan, a déclaré que l’État examinait toutes les opportunités, et la suggestion de rejoindre Covax a été soulevée récemment lors d’une réunion du Cabinet. La suggestion avait été acceptée par le Cabinet, a ajouté Mahajan, tout en éludant la question de savoir comment il prévoyait de se procurer des vaccins auprès de Covax sans être un gouvernement national.

