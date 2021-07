Covid-19 : Alors que les cas actifs se multiplient, qu’est-il arrivé au modèle de gestion de la pandémie du Kerala ?

Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, avec un nombre de cas actifs de 1,54 lakh, le Kerala contribue à 37,1% du total des cas actifs du pays.

Une équipe de haut niveau du ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union arrivera aujourd’hui au Kerala au milieu d’une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 au cours des dernières semaines qui menace de faire dérailler la gestion globale de la pandémie par l’Inde. L’équipe multidisciplinaire collaborera avec les autorités sanitaires de l’État et instituera des mesures de santé publique efficaces, a indiqué le ministère. L’équipe de six membres, qui visitera quelques districts, est dirigée par le directeur du Centre national de contrôle des maladies (NCDC), le Dr SK Singh.

Pendant son séjour au Kerala, les membres de l’équipe évalueront la situation sur le terrain et feront des suggestions au département de la santé de l’État concernant les interventions qu’il peut faire pour contenir le pic de cas. Le Kerala a signalé plus de 22 000 nouveaux cas jeudi – le troisième jour consécutif – enregistrant 22 064 nouveaux cas et 128 décès. Sa charge de travail globale s’élève désormais à 33,49,365, tandis que 16 585 personnes ont succombé au virus.

Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, avec un nombre de cas actifs de 1,54 lakh, le Kerala contribue à 37,1% du total des cas actifs du pays. Le nombre de cas actifs a augmenté de 1,41 fois au cours de la semaine dernière. Le taux de positivité de l’État – 11,97 % par semaine et 12,93 % au total – est également parmi les plus élevés, six districts signalant une positivité hebdomadaire supérieure à 10 %.

Alors que certains experts ont attribué la hausse du nombre à des tests plus élevés et à un assouplissement des restrictions, l’argument tombe à plat car la plupart des autres États ont également levé les restrictions locales. La réponse au pic Covid-19 de l’État pourrait être trouvée dans la dernière enquête sérologique du Conseil indien de la recherche médicale, qui montre que le Kerala a la pire séroprévalence du pays avec 44,4%. En d’autres termes, près de la moitié de la population de l’État est toujours vulnérable au virus.

Bien qu’il soit trop tôt pour lier la faible séroprévalence au pic de cas, les États qui ont enregistré une séropositivité plus élevée assistent à une baisse du nombre de cas supplémentaires. Une séroprévalence plus faible, cependant, signifie également que le Kerala a réussi à protéger les résidents pendant les première et deuxième vagues de Covid-19. Les experts suggèrent qu’une séroprévalence plus faible signifie que davantage de personnes ont été protégées au cours des deux premières vagues, les rendant vulnérables au virus maintenant que les restrictions ont été levées.

Selon les données disponibles sur Covid19.org, le Kerala effectue également plus de tests par million que le reste du pays, à l’exception de Delhi. Alors que le nombre plus élevé de tests a entraîné une charge de travail plus élevée, le taux de positivité des tests au Kerala est également assez élevé, comme mentionné dans le rapport du ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union.

Cependant, malgré le nombre de cas plus élevé, le Kerala a également l’un des taux de mortalité les plus bas avec 0,5%. Le Kerala est également en avance sur la vaccination, avec près de 37% de la population de l’État recevant au moins une dose tandis que 16% ont été complètement vaccinés. La moyenne nationale pour les deux doses s’élève à 7,1 pour cent, tandis que celle pour une seule dose est de 25,63 pour cent, selon le ministère. Le Kerala a une population d’environ 3,4 crores et sa décision de développer une immunité par la vaccination et non par l’exposition pourrait être considérée comme une décision risquée, mais où les récompenses sont également élevées.

