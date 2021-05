COVID-19: Alors que les cas de champignons noirs augmentent, voici tout ce qu’il faut savoir sur la pénurie de médicaments de traitement

Le traitement de l’infection à l’aide d’amphotéricine peut durer de 4 à 6 semaines.

Infection fongique noire: L’Inde a signalé un nombre croissant de cas de champignons noirs dans plusieurs États, et environ 9 000 cas ont été signalés à ce jour. Cependant, au milieu de cette augmentation des cas, le principal médicament utilisé pour traiter l’infection fongique mucormycose – l’amphotéricine B liposomale – est en pénurie. Il y a eu de nombreux rapports indiquant que ce médicament est stocké et commercialisé au noir ces derniers temps. Pendant ce temps, la Haute Cour de Delhi a demandé au Centre d’expliquer pourquoi le médicament est en pénurie, selon un rapport d’IE.

La mucormycose est une infection fongique rare. Cependant, un article publié dans Journal of Fungi en 2019 avait estimé qu’en Inde et au Pakistan, l’incidence de l’infection était de 140 par million de personnes, ce qui était le plus élevé de tous les pays pris en compte dans cette estimation. Plus tôt ce mois-ci, le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, avait déclaré que de nombreuses régions de l’Inde signalaient une augmentation du nombre de cas d’une infection fongique supplémentaire appelée mucormycose associée à Covid (CAM). Il a lié cette infection à la manière «irrationnelle» dont les stéroïdes étaient utilisés pour traiter les patients atteints de COVID-19.

Le 20 mai, le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union a rendu l’infection fongique noire à déclaration obligatoire, ce qui signifiait que les États devaient obligatoirement signaler les cas suspects et confirmés d’infection. Le plus grand nombre de cas d’infection est signalé dans le Gujarat, suivi du Maharashtra, a ajouté le rapport.

Selon les médecins, l’infection doit être traitée rapidement et de manière agressive. C’est également d’une grande aide si l’infection est détectée tôt et pour la traiter, les médecins doivent principalement utiliser des antifongiques. Mais dans certains cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour gratter le champignon, a ajouté le rapport.

L’injection d’amphotéricine B liposomale est l’antifongique le plus couramment utilisé dans de tels cas, après quoi les médecins optent pour l’injection d’amphotéricine B deoxycholate (simple), mais elle peut causer des problèmes rénaux et n’est donc utilisée que chez les jeunes patients qui n’en ont pas. des problèmes rénaux. Le troisième choix est l’isavuconazole de Pfizer, disponible sous forme de flacon injectable et de comprimé. Le rapport a ajouté que la quatrième option est le posaconazole générique, qui est également disponible sous forme injectable et sous forme de comprimés.

Le traitement de l’infection à l’aide d’amphotéricine peut durer de 4 à 6 semaines. Pendant cette période, un patient peut avoir besoin de 90 à 120 injections du médicament, et le coût peut aller jusqu’à Rs 5 lakh à Rs 8 lakh, voire au-delà. Cependant, le principal obstacle à l’heure actuelle est la pénurie de drogue,

Pour le moment, avec des calculs simples, l’Inde a besoin d’au moins 9 à 10 injections de lakh du médicament et les besoins devraient augmenter dans les prochains jours. Actuellement en Inde, Mylan importe le médicament et le fournit, tandis que BDR Pharmaceuticals, Cipla, Bharat Serums & Vaccines, Life Care Innovations et Sun Pharma fabriquent le médicament. Cependant, le volume de production du médicament est resté faible toujours en raison du faible nombre de cas.

Une fois que les cas signalés ont commencé à augmenter, on a estimé qu’avec l’aide du gouvernement, ces sociétés seraient en mesure de produire collectivement des flacons de 1,63 lakh de médicament en mai, tandis que d’autres flacons de 3,63 lakh étaient importés. Mais, selon le rapport citant les données du Centre, pour la période comprise entre le 10 et le 31 mai, seules 67 930 injections ont été attribuées aux différents États, ce qui est nettement inférieur à leurs besoins.

Même si l’État avait autorisé la semaine dernière cinq autres fabricants à produire le médicament, ils ne devraient commencer la production qu’en juillet tout en fournissant collectivement environ 1,11 flacons lakh seulement, ce qui signifie que dans un avenir prévisible, le pays devrait dépendre des importations. pour répondre à la plupart des exigences.

Il y a un problème dans la production du médicament en grande partie dû à une pénurie de deux matières premières, a ajouté le rapport. L’un d’eux est l’ingrédient pharmaceutique actif (API) Amphotéricine B, et le second est des lipides synthétiques purifiés pour produire de l’amphotéricine liposomale B. mais même dans ce cas, il faut 21 jours pour la production du médicament, ajoute le rapport.

