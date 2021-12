COVID-19 : alors que les inquiétudes concernant Omicron s’intensifient, l’Inde suspend ses plans de reprise des vols internationaux réguliers

L’Inde a également signalé deux cas d’Omicron, dont l’un a été signalé chez un voyageur étranger.

Voyages internationaux en Inde : L’Inde ne reprendra pas les vols internationaux réguliers ! Fin novembre, le Centre avait annoncé que les vols internationaux réguliers en Inde reprendraient dans le pays après 21 mois le 15 décembre. La décision a été prise en tenant compte de l’amélioration de la couverture vaccinale dans le pays et de la réduction des cas de COVID-19. ailleurs dans le monde. Cependant, maintenant qu’Omicron est devenu un virus préoccupant, l’Inde a décidé mercredi de ne pas reprendre les vols. La date de celui-ci sera communiquée à une date ultérieure, a indiqué la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans un avis.

La décision est intervenue à la lumière de l’émergence de nouvelles variantes de préoccupation, a déclaré la DGAC, ajoutant que la situation était suivie de près tout en consultant toutes les parties prenantes.

La décision de ne pas reprendre les vols internationaux a été prise malgré le fait que le gouvernement indien ait divisé les pays en différentes catégories, dont certains n’ont pas eu besoin de se soumettre à une quarantaine à leur arrivée. Le Centre a également préparé une liste de pays « à risque ». Cela comprenait les pays qui signalaient un nombre croissant de cas. Pour ces pays, le Centre avait déjà demandé aux États d’entreprendre une surveillance plus stricte, et une fois que la nouvelle de l’émergence d’Omicron a été révélée, les États ont été invités à filtrer et à tester obligatoirement les passagers entrants en provenance de pays où des rapports d’Omicron ont été publiés.

L’Inde avait décidé que la reprise des vols pour les pays à risque se ferait de manière échelonnée et calibrée. Les vols réguliers vers les pays à risque avec lesquels l’Inde avait déjà conclu un accord de bulle d’air auraient fonctionné à 75 % de leur capacité, tandis que ceux vers les autres auraient une capacité de 50 %. Cependant, les vols réguliers vers des pays qui ne figuraient pas sur la liste à risque auraient fonctionné à 100 % de leur capacité.

Maintenant, cependant, l’Inde a également signalé deux cas d’Omicron, dont l’un a été signalé chez un voyageur étranger. Des cas d’Omicron sont signalés dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, le Sri Lanka, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Afrique du Sud, Hong Kong et le Botswana, entre autres. De nombreux pays d’Europe étaient déjà bloqués et maintenant, ils ont imposé des restrictions plus strictes pour arrêter la propagation d’Omicron.

Il semble que le monde se dirige vers la première et la deuxième vague de la pandémie, car les pays où les cas d’Omicron sont faibles ou n’ont pas encore émergé interdisent les voyages vers les pays où la variante se propage rapidement, et les pays où elle s’est propagée. commencé à se répandre imposent des restrictions de verrouillage pour le contenir. Les États-Unis ont commencé à interdire les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Namibie, du Malawi et du Botswana, entre autres, et des restrictions similaires ont également été notifiées par le Canada, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays de l’UE. Le Japon, en revanche, fait partie des pays qui ont décidé d’arrêter complètement les voyages internationaux.

