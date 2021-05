Covid-19: Apollo Computing Laboratories propose un ventilateur non invasif indigène – SwasthVayu; Comment ça fonctionne

Dans de nombreux cas de traitement Covid-19, une assistance respiratoire est requise.

À un moment où les cas de coronavirus en Inde sont à un niveau record, avec de nombreux États confrontés à une pénurie de ventilateurs et d’oxygène, Apollo Computing Laboratories, basé à Hyderabad, a mis au point un ventilateur non invasif portable – SwasthVayu. Le ventilateur indigène peut être facilement utilisé dans les services médicaux, les dispensaires, les opérateurs de soins à domicile et les hôpitaux de fortune. Il est à noter que dans de nombreux cas de traitement Covid-19, une assistance respiratoire est requise. Les ventilateurs peuvent également être utilisés pour des problèmes non-Covid tels que l’apnée du sommeil, les maladies pulmonaires et d’autres maladies respiratoires.

Apollo Computing Laboratories avait collaboré avec le CSIR – National Aerospace Laboratories afin de développer SwasthVayu. La société a affirmé que l’appareil aiderait à atténuer les graves difficultés auxquelles les patients de Covid-19 sont témoins. La sécurité, ainsi que les performances du ventilateur, ont été certifiées par des laboratoires accrédités par NABL après des tests biomédicaux rigoureux et des essais cliniques bêta au NAL Health Center et de nombreux hôpitaux, a déclaré la société dans un communiqué. Le directeur général des services de santé (DGHS) a également certifié SwasthVayu.

Comment ça fonctionne

Le ventilateur non invasif peut fournir de l’oxygène via un masque non ventilé qui est étroitement ajusté au visage sans aucune intubation trachéale. L’appareil a été conçu avec trois couches de mécanisme de filtration. Selon la société, le premier filtre HEPA d’entrée peut aider à éliminer 99,99% des particules de 0,3 micron. «Les étapes inter-étapes et d’expiration sont équipées de filtres HME (Heat Moisture Exchanger) et BV (Bacterial and Viral), qui sont destinés à filtrer la chaleur, l’humidité et tous les restes de bactéries et de virus, protégeant ainsi le patient. L’équipe médicale traitant le patient est en sécurité car le filtre d’expiration filtre également tous les virus tels que les gouttelettes de Covid-19 expirées par le patient », indique le communiqué.

Il est prévu de changer les trois filtres et de jeter les filtres contaminés, ceci est obligatoire en particulier lors de l’utilisation du ventilateur pour différents patients.

Fonctionnalités de SwasthVayu

L’appareil se vante d’un écran LCD et ainsi que des boutons d’interface utilisateur qui sont présents sur le panneau avant et aident au fonctionnement de la machine. Il est équipé d’une fente pour insérer une carte SD et cela peut stocker des informations générées par la machine. En dehors de cela, l’appareil est doté d’une batterie Li-ion intégrée qui a la capacité de fournir une batterie de secours de deux à quatre heures qui peut «surmonter toutes les exigences de transmission de puissance». Il y a six alarmes qui alerteront le personnel médical du cycle respiratoire du patient.

SwasthVayu peut s’approvisionner en oxygène jusqu’à 15-30 litres par minute à partir d’un concentrateur d’oxygène ou d’une source d’approvisionnement hospitalière, a déclaré la société. «Le ventilateur SwasthVayu développé localement est une option fiable, sécurisée et abordable pour résoudre le problème auquel est confronté le système de soins de santé, en particulier en ces temps difficiles de pic de Covid 19», a déclaré Baddam Jaipal Reddy, directeur général d’Apollo Computing Laboratories.

