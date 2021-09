Covid-19 appelle à une réinitialisation des interventions de Poshan Abhiyan

Pendant des décennies, les gouvernements ont tenté de lutter contre la faim et la malnutrition en faisant de la malnutrition une priorité dans l’agenda de la santé. (Image représentative : IE)

Par le Dr Heena Gavit,

Tous les quatre ans, aux Jeux olympiques, l’Inde est confrontée à la même question : pourquoi sa médaille est-elle pâle par rapport à la force de sa population ? Certains économistes ont tenté de trouver des réponses dans des recoins lointains mais probables de l’histoire : la malnutrition infantile. Pendant des décennies, les gouvernements ont tenté de lutter contre la faim et la malnutrition en faisant de la malnutrition une priorité dans l’agenda de la santé. Cependant, en raison de la nature complexe de la malnutrition, de nombreux enfants en Inde souffrent encore. Ce défi historique semblait prêt pour une réinitialisation en mars 2018, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a lancé le Poshan Abhiyan.

Le programme phare a tracé la voie pour réduire la malnutrition maternelle et infantile. Néanmoins, il a également clairement indiqué que cela nécessitera une approche holistique, impliquant la convergence du secteur agricole, de l’eau, de l’assainissement, des questions de genre et de santé et d’autres composantes. Ce changement de paradigme de convergence intersectorielle pour lutter contre la malnutrition promettait de changer la donne en améliorant les indicateurs liés à la nutrition pour les femmes et les enfants.

Ajoutez à cela, la vision et l’engagement des hauts dirigeants du pays à transformer Poshan Abhiyan en Jan Andolan avec la célébration de Poshan Maah signifiait que pour la première fois dans l’histoire, un problème aussi complexe que la malnutrition était à la portée de la population générale, dont le bien-être était en jeu. Cependant, lorsque le mouvement de la nutrition a été revigoré, que les objectifs ont été réinitialisés et que des programmes dans différents États ont été lancés, Covid-19 a frappé. Depuis lors, la pandémie a directement perturbé de nombreuses composantes du Poshan Abhiyan, alors que les États luttaient pour faire face aux dommages causés par le virus.

Parmi les revers directs des interventions nutritionnelles, la fermeture des écoles, les repas de midi, les centres Anganwadi, les Centres de Réhabilitation Nutritionnelle (CNR) ont fait que les canaux de prévention et de traitement de la malnutrition étaient bloqués dans certaines parties du pays. À mesure que les écoles fermaient, les programmes de repas de midi ont fait de même, qui sont restés la principale source de nutrition pour des millions d’enfants en Inde. Au début de la pandémie, le Centre a demandé aux États de combler le manque de besoins par le biais de transferts monétaires ou de rations sèches. Mais dans le cas de certains États qui ont opté pour les distributions en espèces, la somme était trop faible et arrivait trop irrégulièrement sur les comptes bancaires des bénéficiaires pour compenser pleinement les repas sains quotidiens. Dans les États où la ration sèche était distribuée, cela semble avoir fonctionné plus efficacement que les transferts en espèces, mais même cela n’aurait pas pu compenser pleinement les besoins de l’enfant lorsque des familles entières luttaient pour se nourrir.

Les centres d’Anganwadi étant restés fermés pendant la majeure partie de l’année dernière, les travailleurs d’Anganwadi ont été détournés vers des tâches liées à Covid, l’identification et l’orientation des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (SAM) et de malnutrition aiguë modérée (MAM) et d’autres services dans le cadre du développement intégré de l’enfant. (ICDS) a souffert. Les CNR qui traitent les enfants les plus sévèrement malnutris en tant que patients hospitalisés ont été fermés pendant les fermetures, et même dans les endroits où ils étaient ouverts, les parents ont évité de les approcher par peur d’être infectés. Cela signifie que les enfants gravement malnutris vivent pour la plupart chez eux sans aucun soin médical et très probablement sans alimentation complémentaire adéquate. Les données du district de Nandurbar dans le Maharashtra montrent que sur 15 256 enfants enquêtés en 2021, 1,48 % ou 220 enfants et 11,9 % ou 1 765 enfants souffraient de MAS et de MAM, respectivement. En outre, 27,17% et 7,98 % du total des enfants interrogés présentaient une insuffisance pondérale modérée et sévère. Étant donné que les normes de distanciation sociale sont là pour rester, nous devons trouver des moyens alternatifs solides pour gérer les enfants souffrant de MAS et de MAM dans leurs communautés en renforçant les directives de gestion communautaire. Dans cette période de crise prolongée, nous ne savons pas non plus combien d’enfants en insuffisance pondérale modérée ont glissé pour souffrir de MAS, et combien d’autres enfants, qui n’avaient peut-être pas souffert de malnutrition en temps normal, souffrent désormais de MAM en raison des conséquences indirectes du Covid-. 19.

La période prolongée de pandémie – frappant par vagues, détruisant des vies et des moyens de subsistance – est également le moment où les sections vulnérables de la population vivant déjà dans des contextes d’insécurité nutritionnelle risquent de s’enfoncer plus profondément dans le piège de la pauvreté et de la malnutrition. Au milieu des pertes d’emplois, des revenus réduits, des économies épuisées, les familles peuvent se tourner vers des sources de calories moins chères et des régimes alimentaires de moins bonne qualité, ce qui peut augmenter les risques de dénutrition, en particulier les carences en micronutriments.

Il est difficile de mesurer les effets combinés de Covid-19 qui ont déclenché avec précision des perturbations des systèmes économiques, alimentaires et de santé sur la dénutrition maternelle et infantile, mais il est important de modéliser différents scénarios possibles à l’avenir et de préparer des interventions nutritionnelles pour ceux-ci. Nous devons également trouver des moyens d’augmenter le financement des interventions nutritionnelles et d’étendre le filet de sécurité pour couvrir les populations les plus vulnérables. Nous devons rechercher, dépister, identifier et traiter activement les enfants souffrant de malnutrition modérée et sévère dans leurs communautés, car la prestation de services doit s’adapter aux réalités imposées par Covid-19.

L’annonce de Poshan 2.0 dans le discours du budget de cette année montre que la nutrition reste une priorité où le leadership national est investi. Cependant, sa mise en œuvre ciblée par les États, en réunissant les parties prenantes pour comprendre et s’adapter à la crise nutritionnelle supplémentaire induite par Covid 19, déterminera si nous pouvons donner à nos enfants un bon départ dans la vie. La malnutrition est transmise à travers les générations, et sa pleine résolution au niveau de la population est également un processus intergénérationnel. Ce n’est que si nous pouvons lutter contre la malnutrition infantile aujourd’hui que nous pourrons nous attendre à ce que nos jeunes atteignent leur plein potentiel demain dans tous les domaines, y compris en ramenant à la maison les médailles manquantes aux Jeux olympiques.

Le chroniqueur est député et porte-parole national. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.