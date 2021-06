COVID-19: Apple aurait prévu un «travail de bureau» hebdomadaire de trois jours pour la plupart des employés, suggère une fuite de note de Tim Cook

Apparemment, Cook, qui dirige l’une des entreprises technologiques les plus grandes et les plus innovantes au monde, aurait presque finalisé le plan de l’entreprise pour revenir à la normale.

Alors que le nombre de vaccinations aux États-Unis s’élève à près de 50 pour cent, les entreprises technologiques aux États-Unis préparent leurs plans pour rappeler les employés au bureau. Oui, vous avez bien entendu. Selon un rapport de Bloomberg, le PDG d’Apple, Tim Cook, est l’un des rares chefs d’entreprise à avoir lancé des plans pour ramener le travail et les employés dans les bureaux après près d’un an et demi de pandémie de Covid-19. Apparemment, Cook, qui dirige l’une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus innovantes au monde, aurait presque finalisé le plan de l’entreprise pour revenir à la normale.

Conformément aux plans de l’entreprise, la plupart des employés de l’entreprise devront se présenter au bureau au moins trois jours par semaine, probablement le lundi, le mardi et le jeudi. Tout en détaillant les plans de la société dans une note de service divulguée, Cook a déclaré que malgré une longue liste de réalisations que la société a pu accomplir au cours de l’année écoulée, il manquait quelque chose de très essentiel. Il a en outre déclaré que la vidéoconférence avait peut-être réduit la distance physique, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être reproduites. L’entreprise permettra donc à ses employés de travailler à domicile les mercredis et vendredis s’ils le souhaitent.

La lettre a également précisé qu’il pourrait y avoir des équipes et un ensemble d’employés qui pourraient avoir besoin de venir au bureau même 4 à 5 jours par semaine selon les besoins de l’entreprise. Cook a également informé les employés de l’entreprise que la politique fonctionnera dans une phase pilote et que l’entreprise réévaluera la politique l’année prochaine en 2022. En outre, Cook est allé plus loin et a déclaré que l’entreprise envisageait également d’offrir un séjour de 2 semaines Travaillez à domicile pour les employés en un an pour les aider à passer plus de temps avec leur famille, visiter des lieux, entre autres.

