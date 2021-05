Covid-19: Après le vaccin maitri, obtenez une diplomatie vaccinale correcte

New Delhi doit essayer de conclure des contrats avec d’autres fabricants de vaccins, abandonnant sa position rigide sur des questions telles que les conditions d’indemnisation.

C’est une bonne nouvelle que le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, se rendra aux États-Unis cette semaine pour essayer de régler les problèmes liés à l’importation des matières premières nécessaires à la fabrication des vaccins Covid-19 et également pour voir si l’Inde peut importer des vaccins. Les rapports des médias suggèrent que l’Inde espère ramener à la maison 35% des 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca que les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient à l’étranger et que Jaishankar rencontrera également des représentants de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Vingt millions de doses ne sont ni ici ni là pour un pays qui recherche 1,9 milliard de doses, mais c’est un début. New Delhi doit essayer de conclure des contrats avec d’autres fabricants de vaccins, abandonnant sa position rigide sur des questions telles que les conditions d’indemnisation.

Un rapport de . indique que le gouvernement indien et Pfizer sont «en désaccord» sur la demande du fabricant américain de médicaments pour une protection juridique contre toute réclamation découlant de l’utilisation de son vaccin dans le pays. Ayant gravement sous-estimé l’impact de la pandémie et n’ayant pas réussi à voir la deuxième vague – le ministre de la Santé Harsh Vardhan avait déclaré début mars que l’Inde était dans la «phase finale» de la pandémie – nous ne pouvons plus nous permettre de faux pas. Harsh Vardhan avait déclaré le 7 mars que, contrairement à la plupart des autres pays, «nous avons un approvisionnement régulier en vaccins Covid-19…». Mais, malheureusement, ce que nous voyons actuellement n’est pas un approvisionnement régulier, mais un lent filet. Le gouvernement avait prévu de vacciner 300 millions d’ici août, mais cela semble difficile car la pénurie de vaccins a paralysé la campagne de vaccination. Jusqu’à présent, près de 192 millions de doses ont été administrées et ont été vaccinées et le taux de vaccination quotidien a chuté; la moyenne mobile sur sept jours est à son plus bas niveau depuis près de deux mois.

Pendant ce temps, le virus ravage maintenant l’Inde rurale où les infections seraient en train de monter en flèche, en partie à cause des installations de santé inadéquates, mais pour lesquelles nous n’avons pas de décompte fiable. En effet, en l’absence de dénombrements précis – certains rapports suggèrent que le nombre de décès est deux fois supérieur à la normale – le ministère de la Santé peut à peine affirmer que les infections ont tendance à baisser; même sans une image rurale complète, le taux de fonctionnement quotidien de 2,5 lakh est assez élevé. On ne peut pas perdre de vue le fait que, lors de la première vague, les infections avaient culminé à plus de 97 000 et que l’intensité de la pandémie était beaucoup moins grave. Cela est prouvé par le plus grand nombre de décès cette fois-ci, en particulier chez les plus jeunes.

Alors que le gouvernement a promis 2,16 milliards de doses entre août et décembre, on ne sait pas s’il s’agit d’un produit réaliste ou d’une hypothèse optimiste. Serum Institute a déclaré qu’il serait en mesure d’augmenter la production à 100 millions de doses d’ici juillet, tandis que Bharat Biotech fournira 100 millions de doses par mois de Covaxin d’ici septembre, contre 15 millions. La production de Spoutnik-V ne débutera en Inde qu’en août; avant cela, le pays aurait reçu quelque 8 millions de doses du vaccin russe, selon l’envoyé indien en Russie BV Varma.

Étant donné à quel point il est essentiel de vacciner une part importante de la population dès que possible, le gouvernement doit assumer la responsabilité de se procurer les vaccins et de les distribuer aux États. Le Centre est bien mieux placé pour négocier avec les fabricants mondiaux de vaccins; les États, à eux seuls, auront du mal à le faire. Avant que la situation ne s’aggrave, New Delhi doit également tendre la main à d’autres pays et utiliser sa bonne volonté pour essayer de contracter des vaccins. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de faire face à une troisième vague, si elle devait s’abattre sur nous, de manière désordonnée et complaisante à l’approche de la deuxième.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.