COVID-19 : après que la femme de l’acteur Sohail Khan, leur fils mineur ait été testé positif au coronavirus

Un jour après que Seema Khan, épouse de l’acteur-producteur de Bollywood Sohail Khan, ait été testée positive pour COVID-19, son fils de 10 ans a été trouvé infecté mercredi, ce qui a incité l’organisme civique de la ville à sceller leur sol dans leur immeuble de Pali Hill par mesure de précaution, a déclaré un responsable.

Initialement, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a scellé l’ensemble du bâtiment, où Seema Khan et son fils résident, bien que la décision de l’organisme civique ait été remise en question car elle (sceller un bâtiment) ne peut être effectuée que si plus de cinq personnes sont positives dans un -augmenter.

Conformément à la règle, si deux personnes ou plus sont testées positives au COVID-19 dans un appartement, alors cette résidence particulière est scellée. Un étage est scellé lorsque jusqu’à cinq personnes à cet étage sont testées positives, tandis qu’un bâtiment n’est scellé que si plus de cinq personnes s’y trouvent infectées, a déclaré le responsable municipal.

Lorsqu’il a été contacté, Suresh Kakani, commissaire supplémentaire de BMC pour les banlieues ouest, a déclaré à PTI : « Lorsque le premier cas a été détecté à la résidence de la célébrité, nous avons temporairement scellé le bâtiment pour nous assurer que tout le monde y subit une RT-PCR. La tâche qui nous attendait était de tester plus de 100 résidents. «Cependant, une fois la collecte d’échantillons sur écouvillon terminée et comme personne n’a été testé positif pour l’infection, nous n’avons pas gardé l’ensemble du bâtiment scellé. Ce n’était qu’une question de quelques heures pendant lesquelles le bâtiment a été scellé par mesure de précaution », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, Kareena Kapoor Khan et Amrita Arora ont été testées positives pour COVID-19 après avoir assisté à un dîner à la résidence du producteur-réalisateur Karan Johar. Le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, avait exprimé son mécontentement face au prétendu mépris des normes par les célébrités, affirmant qu’il n’était pas juste d’être imprudent lorsque la pandémie n’est pas terminée.

