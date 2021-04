COVID-19 atteint les AMA latines

Imagine It Media Anitta

Les AMA latines 2021, puisqu’il a été rapporté qu’elles auraient lieu dans une année qui commence à peine à voir le jour face aux attaques de COVID-19, ont suscité beaucoup d’attentes car elles concentreraient les actes les plus importants en un seul endroit pour célébrer la musique latine et toute sa couleur et son énergie si vibrante.

Le principe a toujours été que les AMA latines auraient une pluie de stars du monde artistique, qui se réuniraient pour chanter dans une émission entièrement en DIRECT sur Telemundo ce jeudi 15 avril prochain, à partir de 19h / 18h au BB&T Center de Sunrise, Floride. L’objectif principal de l’événement est qu’il se déroulera selon des protocoles stricts de santé et de sécurité, afin de protéger la santé de tous, sur et en dehors de la scène.

Les stars à paraître aux Latin AMA 2021

La cérémonie de remise des prix tant attendue a prévu une série de numéros musicaux impressionnants qui auraient été exclusivement conçus pour le grand soir, et la liste des stars qui arriveront sur scène comprend: Alaina Castillo, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Anitta, Banda MS de Sergio Lizárraga, Cami, Camilo, Carlos Rivera, Carlos Vives, Carrie Underwood, David Bisbal, El Alfa, Eslabon Armado, Gerardo Ortiz, IAmChino, José Luis Rodríguez «El Puma», Joss Favela, Juanes, Juhn, Karol G, Lenier , Los Dos Carnales, Manuel Turizo, Maluma, Mariah Angeliq, Myke Towers, Natanael Cano, Nicky Jam, Omar Courtz, Piso 21, Ozuna, Pitbull, Ricky Martin, Sofía Reyes, Wisin, Yandel, Yendry et Ziggy Marley.

Mais pour le moment on connaît, selon les informations fournies par le Los Angeles Times, deux stars qui ont dû annuler leurs présentations: ce sont le brésilien Anitta et le mexicain «poulain» Alejandro Fernandez, car dans les tests finaux il y aurait des résultats positifs pour COVID -19 qui a toute la production de l’émission en cours d’exécution à la dernière minute pour résoudre une situation aussi compliquée.

Selon le Los Angeles Times, Fernandez, 49 ans, allait être l’un des grands lauréats de la soirée et devait recevoir le prix «Icon». En outre, la star mexicaine a eu plusieurs numéros musicaux, y compris un hommage au regretté chanteur-compositeur mexicain Joan Sebastian.

Le Los Angeles Times lui-même rapporte que le matin du mercredi 14 avril, Fernandez a passé le test d’antigène requis par le réseau Telemundo pour entrer au BB&T Center, où se dérouleront les prix. Dans des entretiens avec le même journal, Alejandro a affirmé «faire très attention» depuis le début de la pandémie, ayant même déjà été vacciné contre le virus contagieux qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde.

Peu de temps après, le chanteur mexicain “a été surpris du résultat positif”. Dans une interview ce lundi, Fernández a assuré qu’il avait été “très prudent” depuis que la pandémie a éclaté l’année dernière. “En fait, c’est la première fois que je vois la presse ou des personnes qui ne sont pas de mon entourage”, a déclaré le musicien, qui a également expliqué qu’il avait déjà reçu une dose du vaccin contre le covid-19.

Après avoir reçu les résultats qui confirmeraient son état de santé, le Los Angeles Times a indiqué qu’Alejandro Fernández est isolé dans son hôtel, dans l’attente d’un autre test diagnostique.

Contrairement à Fernandez, la star brésilienne a reçu le résultat positif lundi de cette semaine alors qu’il se dirigeait vers les répétitions d’une chanson en collaboration avec les chanteurs Myke Towers, Wisin et Maluma. Déjà hier mercredi, il a été confirmé qu’il était hors du gala, selon les mêmes sources, bien que la chaîne n’ait pas confirmé cette situation. Des sources de la production de l’émission ont révélé au Los Angeles Times qu’il y avait d’autres artistes dans la même situation, mais leurs noms n’ont pas encore été dévoilés.

La chaîne a indiqué dans un communiqué que la “sécurité” de toutes les personnes impliquées dans le gala, y compris les artistes, est sa “priorité principale”. «En suivant les directives de l’entreprise et des CDC (Centers for Disease Control and Prevention of the United States).