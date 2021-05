COVID-19: Au milieu des pénuries de vaccins en Inde, les grands hôpitaux privés commencent la vaccination pendant 18 à 44 ans

Visuels à l’hôpital Apollo de Chennai (Image ANI)

Alors que les ouvertures prévues de la phase 3 de la campagne de vaccination contre le COVID-19 à travers le pays du groupe d’âge 18-44 ans débutent à partir d’aujourd’hui, le gouvernement de l’Union a déclaré que les États qui se sont déjà coordonnés avec les fabricants de vaccins pour se procurer sur le marché libre , commencera l’exercice.

Certains des plus grands hôpitaux privés du pays, tels que Fortis Healthcare, Apollo Hospitals Group et Max Healthcare, ont autorisé le lancement du programme de vaccination prévu dans certains endroits, même avec des doses limitées. À l’heure actuelle, seuls deux vaccins – Covishield et Covaxin – sont disponibles pour la campagne d’inoculation.

Si un candidat après s’être enregistré via le portail Co-WIN du gouvernement se rend dans les hôpitaux privés pour se faire vacciner, il devra payer un prix de Rs 1.200 – Rs 1.250 par jab pour Covaxin et Rs 800- Rs 850 un coup pour Covishield. Le prix comprenait les frais d’administration des doses et la TPS.

En dehors de ceux-ci, plusieurs gouvernements d’État ont également annoncé qu’ils fourniraient le vaccin gratuitement pour tous les plus de 18 ans. Cependant, ils ont également exprimé leur incapacité à commencer l’exercice de vaccination contre le COVID-19, invoquant des pénuries de doses adéquates de vaccin.

En avril, le gouvernement central avait annoncé la campagne de vaccination pour la tranche d’âge des 18 à 44 ans à partir du 1er mai.

Apollo Hospitals, qui est considéré comme la plus grande chaîne hospitalière du pays, avait entamé des discussions avec le Serum Institute of India et Bharat Biotech depuis novembre 2020. Il fournira à la fois Covishield et Covaxin dans certains de ses hôpitaux situés à Chennai, Hyderabad, Bengaluru , Delhi, Mumbai et Kolkata.

D’autre part, Fortis Healthcare et Max Healthcare fourniront Covaxin et Covishield respectivement dans ses centres à partir d’aujourd’hui.

Pendant ce temps, l’hôpital Woodlands basé à Calcutta a déclaré que Bharat Biotech et SII avaient exprimé leur incapacité à fournir des vaccins jusqu’en juin. «Cette fois, l’approvisionnement en vaccins ne sera pas (donné) par le gouvernement, mais on nous a demandé d’écrire directement aux fabricants et nous avons écrit à Bharat Biotech et SII pour les vaccins. Ils nous ont écrit qu’ils ne pourront pas nous fournir de vaccins avant juin, donc nous n’avons toujours pas les vaccins avec nous. Nous sommes prêts avec les centres de vaccination, mais dès que les vaccins nous parviendront, nous pourrons vacciner », a déclaré le Dr Rupali Basu, directeur général de l’hôpital Woodlands de Kolkata à l’agence de presse ANI.

