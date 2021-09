Covid-19 : aucun résultat négatif sur les personnes ayant subi une greffe du foie sans complication, aucune comorbidité, selon une nouvelle étude

in

L’équipe a étudié plusieurs personnes ayant subi des greffes de foie depuis 2006, dont celles atteintes du Covid-19

Covid-19 n’a pas eu d’impact négatif sur les personnes ayant subi des greffes de foie sans complications et sans comorbidité, a révélé une nouvelle étude menée par un hôpital privé basé à Delh.

L’étude indépendante, menée par l’hôpital Max Super Specialty de Saket, a été dirigée par le Dr Subhash Gupta, président de l’unité du Centre des sciences du foie et des voies biliaires.

L’équipe a étudié plusieurs personnes ayant subi des greffes de foie depuis 2006, dont celles atteintes du Covid-19. L’objectif de l’étude était de comprendre comment ces personnes réagissaient au virus comme elles doivent le faire avec des «médicaments immunosuppresseurs» qui les laissent vulnérables aux infections.

Les autorités hospitalières ont déclaré à PTI que l’étude était basée sur plus de 2 100 receveurs de greffe adultes dans son centre des sciences du foie et des voies biliaires et dans le département de gastroentérologie et d’hépatologie. Ces patients sont suivis depuis 2006.

Selon l’étude, les receveurs avec des greffes de foie sans complications et sans comorbidité n’ont pas eu de mauvais résultats après avoir été infectés par Covid-19.

Pour les receveurs avec des greffes compliquées, les médecins ont déclaré que les plus sévères se sont rétablis après le traitement. Ils ont ensuite reçu la thérapie par cocktail monoclonal et leur réponse a été bonne.

Covid-19 est généralement associé à une mortalité plus élevée chez les personnes présentant des comorbidités ou ayant des problèmes de santé préexistants, notamment le diabète, l’obésité, les maladies rénales chroniques, les maladies coronariennes et la stéatose hépatique non alcoolique.

Le Dr Gupta a déclaré qu’il est établi que les patients qui subissent une greffe du foie doivent prendre des médicaments immunosuppresseurs à long terme qui peuvent les rendre vulnérables aux infections. Il a déclaré que l’étude était importante car les données sur l’impact des infections au SRAS-CoV-2 chez les patients transplantés du foie étaient contradictoires et les facteurs de risque pas bien définis.

Des études initiales avaient suggéré que les personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs couraient un risque plus élevé d’infection sévère à Covid-19 et de mortalité. Cependant, les études ultérieures n’ont pas corroboré cette conclusion, a déclaré le Dr Gupta.

