Covid-19 : augmenter l’approvisionnement en vaccins

L’émergence de variantes – le suivi génétique ne fait que commencer et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu’il ne réponde aux normes fixées par le Royaume-Uni, etc. – a considérablement compliqué la situation.

Après avoir culminé à plus de 4,12 crore de doses totales de vaccins Covid-19 entre le 19 et le 25 juin, les efforts de vaccination de l’Inde se sont considérablement ralentis – à 91 lakh projetés entre le 10 et le 16 juillet, l’expansion actuelle est inférieure à la moitié de ce qu’elle était le 3 juillet -9 (doses de 2,47 crores). Les États associent cela à une pénurie de vaccins. Le gouvernement de Delhi a affirmé que la capitale nationale était à court de Covishield, et le ministre de la Santé du Maharashtra a expliqué comment l’État inocule actuellement environ 2 à 3 lakhs contre la capacité de l’État à administrer 15 doses de lakh par jour.

L’Odisha et le Madhya Pradesh ont interrompu la vaccination dans de nombreux districts, réclamant des stocks en baisse. Alors que le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a tweeté « Le gouvernement central donne des vaccins pendant un jour ou deux, alors nous devons garder les centres de vaccination fermés pendant plusieurs jours », le Centre a blâmé la « mauvaise planification » des États – qu’ils n’ont pas espacez les doses quotidiennes administrées correctement pour durer le mois. Gardez à l’esprit que le stock réservé aux États en juillet est de 12 crore (le même qu’en juin), à répartir proportionnellement à leur population respective.

Les États et le Centre feraient bien d’éviter une répartition des fautes dénuée de sens et d’examiner ce qui ne va pas. Le Centre, par exemple, devra réfléchir sérieusement à la demande que le quota des acteurs privés dans la livraison de vaccins, de 25 %, soit réduit pour certains États ou entièrement laissé à la discrétion de ces derniers. Il apparaît que les acteurs privés de ces Etats, pour diverses raisons, accusent un retard dans l’administration des vaccins par rapport à la part qui leur est réservée.

Le Centre devra également trouver un moyen d’inciter les fabricants de vaccins à fournir 30 crores de doses de vaccin par mois d’ici août – contre 12 crore actuellement – pour atteindre son objectif d’un crore de vaccins administrés quotidiennement et de couvrir l’ensemble de la population adulte d’ici la fin de l’année. Cela s’avérera une tâche difficile, étant donné que le pipeline actuel est décevant; alors que le Centre avait précédemment affirmé que 216 doses de vaccin crore seraient disponibles entre août et décembre, dans son affidavit à la Cour suprême à la fin du mois dernier, ce nombre a été ramené à 135 doses de crore (contre un besoin total de 186-188 crore doses pour administrer un régime en deux doses à l’ensemble de la population adulte du pays).

Alors que le Serum Institute of India, qui fabrique Covishield, vient d’annoncer qu’il fabriquera 30 crores de doses de Spoutnik V par an à partir de septembre, les fabricants ont eu tendance à être très optimistes dans leurs projections. L’Association médicale indienne jugeant une troisième vague de Covid-19 dans le pays « inévitable » tout en déconseillant les voyages et les pèlerinages – la situation est déjà préoccupante dans le nord-est, le Kerala et le Maharashtra – l’Inde devra se préparer à une autre phase de restrictions économiques activité.

L’émergence de variantes – le suivi génétique ne fait que commencer et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu’il ne réponde aux normes fixées par le Royaume-Uni, etc. – a considérablement compliqué la situation. Étant donné que les vaccins continuent d’être notre meilleur pari contre Covid-19 – malgré le fait que les variantes réduisent l’efficacité des vaccins – il faut s’assurer que les efforts de vaccination ne ralentissent pas même si la fabrication de vaccins est encouragée de toutes les manières. imaginable.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.