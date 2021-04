Covid-19 aux États-Unis: 3 futurs possibles – avec l’espoir d’un retour à la normale

L’avenir de l’épidémie américaine de Covid-19 peut maintenant être distillé en ceci: confiance et espoir à long terme, mais incertitude à court terme et, peut-être, même désespoir.

Les vaccins se déploient rapidement, préparant le pays à écraser les épidémies qui ont faussé nos vies au cours de l’année écoulée.

Mais à court terme, peut-être le mois prochain, les États-Unis font face à quelques pistes potentielles. Le pire scénario: une quatrième vague de coronavirus dépasse les vaccinations et tue des milliers de personnes supplémentaires alors même que le pays approche de la ligne d’arrivée avec Covid-19. La meilleure possibilité: l’accélération du déploiement du vaccin et la vigilance continue maintiennent le virus à son niveau actuel ou, espérons-le, entraînent moins d’infections – permettant aux États-Unis de franchir la ligne d’arrivée en toute sécurité et avec plus de vies sauvées. Ensuite, il y a une voie médiane: les cas augmentent, mais les vaccins protègent le pays de plus d’hospitalisations et de décès.

Le chemin emprunté par les États-Unis, cependant, sera décidé par l’une des choses les plus imprévisibles de toutes: le comportement humain.

Le public pourrait se relâcher trop rapidement sur les précautions relatives au Covid-19, abandonner les masques et ne pas s’éloigner socialement avant que suffisamment de personnes ne soient vaccinées. Comme cela a déjà été fait dans certains domaines, les décideurs politiques pourraient pousser le pays dans cette direction en mettant fin aux restrictions avant que le déploiement du vaccin n’atteigne véritablement une masse critique. L’une ou l’autre de ces choses, ou une combinaison des deux, pourrait entraîner une quatrième poussée.

Mais si les Américains tiennent un peu plus longtemps et que les taux de vaccination continuent à augmenter, les États-Unis pourraient atteindre la fin des grandes épidémies actuelles – alors que les cas diminuent près de zéro – avant que cela ne se produise.

La bonne nouvelle est qu’une fin semble être en vue. Aux taux de vaccination actuels, le pays pourrait vacciner toute sa population adulte d’ici juillet, ce qui nous laisse amplement de temps pendant l’été pour commencer à retrouver notre vie normale et, espérons-le, célébrer avec les autres. Un pays qui a vacciné la majeure partie de sa population, Israël, a montré que c’était possible, rouvrant son économie et écrasant la courbe Covid-19 en même temps.

«Oui, il y a des problèmes à court terme», m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. «Mais jusqu’à présent, nous sommes – prudemment – de l’autre côté. … Si nous avançons et accélérons vraiment la vaccination, d’ici l’été, nous serons dans un bien, bien meilleur endroit.

La question est maintenant de savoir ce qui se trouve entre ici et là.

Le pire scénario à court terme: les cas, les hospitalisations et les décès augmentent dans une quatrième vague

C’est le pire des cas – celui qui, selon la directrice du CDC, Rochelle Walensky, la remplit d’un sentiment de «malheur imminent».

Voici comment cela pourrait se dérouler: au cours des prochaines semaines, les États continuent d’assouplir les restrictions qu’ils ont mises en place pour lutter contre Covid-19, en ouvrant des entreprises (en particulier en intérieur) et en révoquant leurs mandats de masque. Le public emboîte le pas, embrassant l’extrémité proche de Covid-19 en sortant et en s’engageant dans des activités de contact étroit avec la famille, les amis et les étrangers, même s’ils ne sont pas encore complètement vaccinés. La campagne de vaccination ne peut pas suivre toute cette nouvelle activité sociale, et plus de personnes attrapent le virus qu’il n’en est vacciné.

Ainsi, le coronavirus se propage, sautant entre toutes ces personnes vulnérables qui se mélangent à nouveau, tandis que des variantes de coronavirus plus infectieuses se propagent rapidement en même temps, poussant la vague encore plus haut. (B.1.1.7, la variante qui semble être originaire du Royaume-Uni, est désormais la principale cause de nouvelles infections aux États-Unis, a déclaré Walensky mercredi.)

Cela dit, il ne semble pas que les États-Unis dans l’ensemble se dirigent vers le pire des cas, du moins pas encore. Une récente hausse des cas de Covid-19 pourrait avoir atteint un plateau. Les États-Unis ont encore beaucoup de nouveaux cas de Covid-19 tous les jours – près de 500 fois celui de l’Australie après contrôle de la population – mais cela ne va peut-être pas s’aggraver.

Les cas de Covid-19 aux États-Unis semblent plafonner, mais le maintien de cela repose sur des vaccinations dépassant la propagation de nouvelles variantes.

Le problème est que tout pourrait changer – et rapidement – en raison de la propagation exponentielle, qui entraîne une accélération des infections. Au cours de la troisième poussée des États-Unis à l’automne, il a fallu environ un mois pour que les nouveaux cas quotidiens doublent, passant d’environ 40 000 à 80 000. Mais il n’a fallu qu’environ deux semaines pour que les nouveaux cas quotidiens doublent à nouveau, passant de 80 000 à 160 000.

Cela peut déjà se produire dans le Michigan, qui a été durement touché par Covid-19 au cours des dernières semaines. La flambée actuelle de l’État n’est pas encore aussi grave que la précédente, mais elle entraîne toujours plus d’hospitalisations et de décès. Si cela se passe déjà là-bas, cela pourrait arriver ailleurs.

Le chemin moyen à court terme: les cas de Covid-19 augmentent, mais pas les hospitalisations et les décès

Tout au long de la pandémie, les négationnistes de Covid-19 ont affirmé que l’augmentation du nombre de cas n’était qu’une «casédémie», ce qui signifie que les cas ont augmenté mais que les hospitalisations et les décès n’ont pas augmenté, et qu’il n’y avait donc rien à craindre.

C’était absurde pendant une grande partie de l’année écoulée, alimentée par un malentendu crucial: l’augmentation des hospitalisations et des décès a tendance à être en retard par rapport à l’augmentation des cas, car il faut du temps pour que les gens tombent malades, atterrissent à l’hôpital et meurent après avoir été infectés.

Mais quelque chose comme ça pourrait arriver maintenant, grâce aux vaccins. Jusqu’à présent, les populations les plus vulnérables au Covid-19, en fonction de l’âge, ont reçu davantage de vaccins. Le résultat est que plus de 76 pour cent des adultes de 65 ans et plus ont reçu au moins une dose, et plus de 57 pour cent ont été complètement vaccinés (soit par le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, soit par un vaccin à deux doses de Moderna ou Pfizer ). Au cours de l’année écoulée, ce groupe d’âge représentait environ 80% de tous les décès liés à Covid-19 aux États-Unis.

Une grande partie des personnes vulnérables étant vaccinées, une augmentation des cas de Covid-19 peut ne pas se traduire par une augmentation significative des hospitalisations et des décès. Les plus jeunes peuvent contracter le virus, mais ils ne se présenteront pas à l’hôpital ou ne mourront pas au même rythme que les personnes plus âgées. Le virus perdrait la course aux vaccins.

Ainsi, les États-Unis peuvent encore voir une quatrième augmentation des cas. Mais, comme me l’a dit Amesh Adalja du Johns Hopkins Center for Health Security, «ça va être d’une saveur différente de celle des vagues précédentes» parce que les vaccins «ont éliminé le virus», y compris les variantes qui ont été découvertes jusqu’à présent.

C’est encore spéculatif.

«Je pense qu’il est un peu trop tôt pour le dire», a déclaré l’épidémiologiste de l’Université George Mason, Saskia Popescu, à propos de ce scénario. Réduire une quatrième poussée à une «casédémie» nécessite encore une action – veiller à ce que les vaccins continuent à sortir rapidement, en particulier pour les populations vulnérables.

Le meilleur scénario à court terme: pas de quatrième poussée du tout

Ce scénario – où les cas, les hospitalisations et les décès se stabilisent ou continuent de baisser – dépend du fait que les décideurs politiques ne rouvrent pas leurs États trop rapidement, que les Américains continuent de suivre les directives de santé publique telles que la distanciation sociale et le masquage, et que le déploiement des vaccins s’améliore , ou à tout le moins, maintenir son rythme actuel.

Cela pourrait également être aidé par le temps plus chaud dans la majeure partie du pays dans les semaines à venir, poussant les Américains à en faire plus dans les espaces extérieurs où le virus ne se propage pas aussi facilement.

L’histoire ne donne peut-être pas beaucoup de raisons d’être optimiste. L’Amérique a généralement fait un mauvais travail avec son approche politique et l’adhésion du public tout au long de la pandémie (d’où le nombre élevé de morts de l’Amérique par rapport à bon nombre de ses pairs développés). Comme l’a dit Popescu, «les États-Unis ont vraiment eu du mal à rester vigilants lorsque la ligne d’arrivée est en vue.»

Mais le pays pourrait le faire. Si les Américains tiennent un peu plus longtemps – peut-être quelques semaines seulement – nous pourrions soudainement nous retrouver dans un monde où la plupart des adultes américains ont reçu au moins une injection du vaccin. Si nous y arrivons et évitons le premier scénario de cette liste, cela pourrait se traduire par des dizaines de milliers d’autres parmi nous pour célébrer.

Le scénario à plus long terme est plus certain – et encourageant

Malgré toute l’incertitude entourant le court terme, il existe un scénario à plus long terme qui semble très probable: grâce aux vaccins, les États-Unis atteindront la fin des grandes flambées, et l’été sera le début de notre retour à la normale.

Il y a un exemple concret qui devrait remplir les Américains d’espoir: Israël. Grâce à une bonne planification et à une bonne flexibilité, Israël a complètement vacciné plus de 56% de sa population, y compris la grande majorité des personnes âgées. Cela lui a permis d’ouvrir à nouveau presque complètement son économie alors que les cas de Covid-19 chutaient à des niveaux jamais vus depuis l’été 2020.

Les cas de Covid-19 en Israël montrent une baisse presque aux niveaux d’avant la pandémie après un effort de vaccination réussi.

C’est incroyablement encourageant. Cela montre que les vaccins fonctionnent et sont vraiment un moyen de sortir de la pandémie. «C’est là», a déclaré Adalja. «Les données du monde réel montrent quel avenir nous allons atteindre si tout reste sur la bonne voie et que nous continuons à vacciner.»

Les États-Unis sont sur la bonne voie pour y parvenir. Déjà, plus de 19 pour cent de la population américaine est entièrement vaccinée. Avec plus de 3 millions de doses administrées par jour, le pays sera en mesure d’inoculer complètement la majorité de sa population en un peu plus d’un mois – et tous les adultes en trois mois. Si cette tendance se poursuit, les États-Unis pourraient reproduire la courbe écrasée d’Israël en quelques mois, voire semaines.

Ensuite, cela arrivera enfin. On se retrouve à des fêtes en famille, à des dîners entre amis et dans des salles de cinéma avec des inconnus. Ce qui était considéré comme trop risqué il y a quelques mois sera la normale que nous souhaitions depuis un an.

«Je pense que ce point deviendra apparent rétrospectivement», m’a dit Bill Hanage, un épidémiologiste à Harvard. «Nous allons soudainement réaliser que nous rions, à l’intérieur, avec des gens que nous ne connaissons pas et dont le statut vaccinal est inconnu, et nous penserons: ‘Wow, cela aurait été inimaginable à l’époque…’»

Il y a encore des défis majeurs à relever. Éviter le plus meurtrier des scénarios à court terme pourrait sauver des dizaines de milliers de vies. Il sera crucial de s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes se font vacciner – en améliorant à la fois l’accès et en remédiant aux hésitations à la vaccination. Et c’est une course contre la montre: la possibilité que de pires variantes apparaissent augmente à mesure que le virus continue de se propager et de muter.

Il est également important d’aider le reste du monde dans ses efforts – pas simplement pour des raisons humanitaires, mais parce que le coronavirus et ses variantes pourraient réintégrer les États-Unis à partir d’autres pays.

Pourtant, l’avenir plus heureux ressemble maintenant à une question de quand, pas de si. Après un an de notre avenir semblant constamment si incertain, nous avons maintenant ce répit à espérer – et ce n’est probablement qu’une question de temps.

