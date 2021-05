Covid-19: Avaya lance le portail de consultation gratuit en ligne Covid-19 MedicSetu

De nombreuses ONG et médecins individuels ont également commencé une consultation gratuite pour les patients atteints de coronavirus à travers le pays. (Image représentative)

Même si le nombre de cas de coronavirus a commencé à diminuer dans le pays, le stress sur les infrastructures médicales tendues du pays reste écrasant. Dans le but de fournir une consultation en ligne aux patients atteints de coronavirus mis en quarantaine à domicile, Avaya, en association avec I-Novate, a conçu une plate-forme en ligne de consultation en ligne gratuite pour les patients atteints de coronavirus mis en quarantaine à domicile. La plate-forme, qui compte plus de 1000 médecins enregistrés à bord, offrira une consultation en ligne gratuite aux patients atteints de coronavirus, a lu un communiqué de presse publié par Avaya.

Nommée MedicSetu, la plateforme virtuelle a embarqué environ un millier de médecins et un certain nombre d’organisations à but non lucratif qui souhaitaient contribuer à la crise de Covid-19 dans le pays. Le portail, qui a été conçu sous la supervision du ministère de l’électronique et des technologies de l’information de l’Union (MeitY), est en association avec des groupes d’entraide et des organisations à but non lucratif, notamment le Rotary International et la Fondation Arogya de l’Inde.

Kunaal Prasad, qui est COO à NLP Mission, MeitY, lors du lancement du portail, a déclaré que la création de MedicSetu aiderait les patients de Covdid-19 à accéder gratuitement aux médecins sans alourdir le fardeau du système de santé. Prasad a également remercié les médecins, les ONG, la fédération et les volontaires pour avoir pris cette initiative spéciale.

Le portail qui a été développé sur une période de sept jours a également été testé pendant une semaine afin de se débarrasser des problèmes techniques et autres problèmes d’interface. Au cours de l’essai, un total de 163 médecins ont fourni une consultation gratuite à plus de 876 patients atteints de coronavirus dans différentes régions du pays. Après la réussite de l’essai, le nombre de médecins à bord est passé à plus de 100.

Vishal Agrawal, qui est le directeur général – Inde et SAARC, Avaya, à l’occasion du lancement de MedicSetu, a déclaré que la société était émerveillée par l’incroyable succès de l’initiative consistant à utiliser la technologie moderne pour une noble cause. Kamal Sanghvi, directeur du Rotary International, a déclaré que les patients de Covid-19 qui sont isolés à domicile ont besoin d’autant d’attention que les patients admis dans les hôpitaux. Sanghvi a en outre déclaré que des initiatives telles que MedicSetu aideront à combler le fossé de la santé infra et à fournir des consultations aux patients mis en quarantaine à domicile sans imposer de charge financière supplémentaire aux patients.

Auparavant, le gouvernement central avait lancé le portail de consultation en ligne eSanjeevani pour les patients qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’une consultation médicale pour le coronavirus ainsi que pour les maladies non-Covid. De nombreuses ONG et médecins individuels ont également commencé une consultation gratuite pour les patients atteints de coronavirus à travers le pays.

